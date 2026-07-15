Monaco celebra a Berlino il 21° anniversario dell’Avvento del Principe Alberto II e i 75 anni delle relazioni diplomatiche con la Germania

L’Ambasciata di Monaco in Germania ha celebrato il 10 luglio, presso il Waldorf Astoria di Berlino, il 21° anniversario dell’Avvento di S.A.S. il Principe Alberto II. La ricezione, organizzata dall’Ambasciatore di Monaco in Germania, Lorenzo Ravano, ha assunto quest’anno un significato particolare, coincidente con il 75° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra il Principato e la Germania.

Alla cerimonia ha preso parte Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione. L’evento ha riunito circa 300 ospiti, tra cui Christoph Israng, Direttore generale per l’Europa del Ministero federale degli Affari Esteri tedesco, oltre 70 ambasciatori e numerosi rappresentanti del mondo economico, finanziario e culturale, insieme ad amici del Principato.

Erano inoltre presenti i Consoli onorari di Monaco a Monaco di Baviera, Amburgo, Potsdam e Düsseldorf, oltre al Presidente del Club Tedesco Internazionale accompagnato da una trentina di membri dell’associazione.

Nel suo intervento, Isabelle Berro-Amadeï ha evidenziato la solidità delle relazioni tra Monaco e Germania e la varietà degli ambiti di cooperazione tra i due Paesi. Tra gli esempi più recenti ha ricordato l’inaugurazione, avvenuta il 29 giugno scorso alla presenza della Famiglia Principesca, di uno spazio dedicato a Monaco all’interno di Europa-Park, il principale parco tematico della Germania. Il Consigliere-Ministro ha inoltre richiamato i valori condivisi dai due Paesi, sottolineando in particolare l’importanza attribuita al multilateralismo.

Nel suo discorso, Christoph Israng ha posto l’accento sulle collaborazioni nei settori della scienza e degli oceani, ricordando anche alcune esperienze di successo che uniscono Monaco e Germania, come quella del navigatore tedesco Boris Herrmann e del Team Malizia.

La cerimonia si è conclusa dopo l’esecuzione degli inni nazionali, interpretati da due membri del Coro Diplomatico di Berlino, con la proiezione di un diaporama dedicato ai 75 anni di storia condivisa tra il Principato di Monaco e la Germania.