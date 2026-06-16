Académie Rainier III, a Monaco premiati 48 studenti per merito nei corsi di Musica e Teatro

Si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì 15 giugno, nella Corte d’Onore del Municipio di Monaco, la cerimonia di consegna dei premi dell’Académie Rainier III, appuntamento dedicato alla valorizzazione degli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno per la qualità del lavoro svolto, l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti nelle diverse discipline insegnate dall’istituto.

Alla manifestazione, che si è tenuta alla presenza di numerose autorità del Principato, il Sovrano è stato rappresentato da Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy. Presenti anche Karyn Ardisson Salopek, Vicesindaco delegata all’Académie Rainier III, membri del Consiglio Comunale e Jade Sapolin, Direttore dell’istituto.

Ad aprire la cerimonia è stato il discorso di benvenuto di Karyn Ardisson Salopek, Assessore alla Cultura, che ha ricordato il ruolo fondamentale dell’insegnamento artistico nel percorso di crescita dei giovani studenti, sottolineando al tempo stesso il costante impegno dell’Istituzione Comunale nel promuovere l’accesso alla cultura e alla pratica artistica.

Prima della consegna dei riconoscimenti, alcuni studenti hanno eseguito tre brani per ottoni del XVI secolo, offrendo una dimostrazione concreta del talento e del lavoro sviluppato durante l’intero anno scolastico.

Successivamente, il Direttore dell’Académie Rainier III, Jade Sapolin, ha dato lettura del palmarès 2026. Complessivamente sono stati 48 gli studenti premiati per il loro percorso formativo e per l’impegno dimostrato all’interno dei corsi di Musica e Teatro.

La cerimonia si inserisce nel programma delle festività dell’Académie Rainier III e rappresenta un momento centrale tra due importanti appuntamenti dell’anno: il Gala di Teatro, svoltosi il 27 maggio al Théâtre Princesse Grace, e il Gala di Musica, in programma il 24 giugno al Grimaldi Forum, che chiuderà ufficialmente l’anno scolastico 2025-2026.

Dopo quest’ultimo evento della stagione, studenti e docenti potranno beneficiare della pausa estiva prima di ritrovarsi a settembre per un nuovo anno dedicato all’apprendimento, alla creatività e alla condivisione.