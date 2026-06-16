Antibes celebra i 20 anni delle Nuits Carrées: quattro serate tra grandi nomi e nuove voci

Antibes si prepara a festeggiare un traguardo importante: i vent’anni del festival Nuits Carrées.

Dal 18 al 21 giugno 2026, l’Esplanade du Pré des Pêcheurs ospiterà una nuova edizione che si annuncia speciale, con quattro serate di concerti e una programmazione che unisce grandi nomi della scena musicale contemporanea e talenti emergenti.



Per celebrare l’anniversario, il festival propone 16 artisti e gruppi, spaziando tra chanson francese, urban, pop, house ed elettronica, confermando la propria identità artistica fondata su qualità, varietà e scoperta.



Ad aprire la manifestazione, giovedì 18 giugno, saranno il duo elettro Trinix, tra i più seguiti al mondo, affiancati dal rapper KeBlack e dalla giovane rivelazione Ebony. Venerdì 19 giugno sarà invece dominato dalle sonorità urban con Naza, La Mano 1.9, TH e Timar, protagonisti di una scena rap in continua evoluzione.





Sabato 20 giugno spazio alle atmosfere più trasversali: il duo Bon Entendeur porterà sul palco il proprio mix di suoni e citazioni musicali, mentre Cassius riaccenderà lo spirito della French Touch. Completeranno la serata Coco Garel e Ofé, artiste capaci di mescolare pop, elettronica e influenze cantautorali.



Gran finale domenica 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, con una serata a ingresso gratuito realizzata in collaborazione con La Siesta. Sul palco si alterneranno Boom Brass, Killian Alaari, Yass Sogo, Afrasonic y el Globish Poetry Orchestra e More Amour, offrendo un viaggio musicale tra funk, rap, poesia urbana e sonorità internazionali.



Nato nel 2007, il festival Nuits Carrées si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della Costa Azzurra, capace di attrarre migliaia di spettatori e di valorizzare il territorio attraverso una proposta artistica accessibile e di qualità.

Dopo il record di presenze del 2025, con circa 10mila partecipanti, l’edizione 2026 punta a consolidare ulteriormente questo successo.



I concerti inizieranno tra le 18 e le 19 a seconda delle serate, con chiusura prevista intorno a mezzanotte e mezza.

I biglietti partono da 42 euro per una singola serata, mentre sono disponibili abbonamenti per più giorni. L’ingresso del 21 giugno sarà libero fino a esaurimento posti.



Vent’anni di musica, incontri e contaminazioni: Antibes è pronta a vivere una nuova estate all’insegna delle Nuits Carrées.



