Monaco, gli studenti del FANB scoprono la realtà dei rifugiati con il progetto Inter’Act (Foto)

In occasione del 75° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), la Direzione della Cooperazione Internazionale (DCI) e la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) del Governo del Principato hanno organizzato la terza edizione di “Inter’Act”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei rifugiati.

L’evento si è svolto alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, celebrata ogni anno il 20 giugno, e ha coinvolto due classi di quarta media dell’Istituzione François d’Assise-Nicolas Barré (FANB), con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della situazione dei rifugiati nel mondo e contribuire a una maggiore consapevolezza sul loro status.

Nel corso della giornata gli studenti hanno potuto visitare la mostra “The most important thing”, allestita all’interno dell’istituto. L’esposizione presenta una serie di ritratti di rifugiati fotografati insieme all’oggetto più importante che hanno portato con sé nel momento della fuga dal proprio Paese. Al termine della visita, i ragazzi sono stati invitati a riflettere sullo stesso tema, individuando quale sarebbe l’oggetto che sceglierebbero di portare con sé qualora fossero costretti a lasciare il proprio Paese.

Gli alunni hanno inoltre incontrato e dialogato con due giovani donne rifugiate provenienti dalla Siria e dal Venezuela. Dopo aver raccontato le rispettive esperienze di vita, le due ospiti hanno animato laboratori sportivi e di danza rivolti alle classi partecipanti.

Parallelamente alle attività e alle testimonianze della mattinata, una chef rifugiata originaria dell’Africa centrale ha lavorato insieme al personale della ristorazione scolastica del collegio per preparare un pranzo tradizionale ispirato alle specialità del suo Paese. Un momento conviviale che ha concluso la terza edizione di Inter’Act nel Principato.

L’iniziativa, promossa dall’UNHCR, punta ad aiutare i giovani a comprendere meglio la realtà dei rifugiati, favorendo il dialogo, la condivisione e la solidarietà.