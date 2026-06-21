Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla stagione estiva, quando gli animali, soprattutto le pecore, vengono portati al pascolo sui monti, nel nostro territorio come in quello francese, mettendole a rischio, per quanto riguarda le scorribande dei lupi, questa simpatica vignetta.
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Altre notizie | 21 giugno 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
In bocca al lupo? Meglio di no!
Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla stagione estiva, quando gli animali, soprattutto le pecore, vengono portati al pascolo sui monti, nel nostro territorio come in quello francese, mettendole a rischio, per quanto riguarda le scorribande dei lupi, questa simpatica vignetta.
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