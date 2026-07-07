A Monaco la nuova patente di guida in formato tessera: più sicura, resistente e digitale

Dal 4 luglio 2026 è entrata in vigore nel Principato di Monaco la nuova patente di guida in formato carta bancaria, progettata per essere più pratica nell'utilizzo quotidiano, più sicura, più resistente e conforme agli standard internazionali.

Il nuovo documento sostituirà progressivamente l'attuale patente, che resterà comunque valida ancora per diversi anni. Durante questa fase di transizione i due formati coesisteranno e i titolari della patente attuale non dovranno effettuare alcuna procedura urgente.

Più compatta rispetto al modello in uso, la nuova patente è realizzata con un materiale riciclabile e integra numerosi dispositivi di sicurezza avanzati. Sul retro è presente anche un certificato elettronico visivo che consente una rapida verifica dell'autenticità del documento durante i controlli.

Tra le novità introdotte figura anche il rinnovo del supporto ogni quindici anni, come già avviene per il passaporto e la carta d'identità nazionale. Si tratta di una semplice formalità amministrativa finalizzata ad aggiornare la fotografia del titolare e non comporterà alcun nuovo esame. Il costo rimane invariato e ammonta a 23 euro (nel 2026), sia in caso di primo rilascio sia di rinnovo.

Per accompagnare l'introduzione del nuovo documento è stato inoltre attivato un nuovo servizio telematico per il rinnovo della patente sulla piattaforma https://monguichet.mc/, ( https://titres-circulation.monguichet.mc/ts/REE ).

Disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, il servizio consente agli utenti di svolgere la procedura a distanza, in modo semplice e sicuro, senza la necessità di recarsi agli sportelli nella maggior parte dei casi.

Il Servizio Titoli di Circolazione invita gli utenti a privilegiare questo nuovo canale digitale, sviluppato per semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi di elaborazione delle pratiche.

Il nuovo servizio è stato progettato per offrire un'esperienza più fluida e intuitiva e comprende il caricamento digitale della fotografia d'identità e un sistema per l'acquisizione della firma autografa direttamente tramite schermo tattile oppure attraverso un QR Code.

Il progetto, realizzato dal Servizio Titoli di Circolazione in stretta collaborazione con la Direzione dei Servizi Digitali e la Direzione dei Sistemi Informativi, è accompagnato dal rinnovamento del sistema informativo del Servizio, che consentirà ulteriori sviluppi digitali. L'iniziativa conferma inoltre l'impegno costante del Governo del Principato nella realizzazione di servizi pubblici sempre più semplici, accessibili e innovativi.