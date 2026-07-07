Monaco apre le iscrizioni al catechismo per l'anno scolastico 2026-2027

Nella maggior parte delle parrocchie del Principato di Monaco, la Diocesi di Monaco aprirà all'inizio del mese di settembre le iscrizioni al catechismo per l'anno scolastico 2026-2027.

Le famiglie sono invitate a rivolgersi prioritariamente alla parrocchia del proprio domicilio oppure, nel caso degli alunni della scuola primaria, alla parrocchia di riferimento della scuola frequentata dal bambino. Le informazioni di contatto delle parrocchie e, per alcune di esse, gli orari dedicati alle iscrizioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali.

Viene inoltre ricordato che, nel Principato di Monaco, l'insegnamento dell'Istruzione religiosa o della Cultura religiosa è obbligatorio nelle scuole primarie e nel Collège Charles III pubblici.

I bambini che desiderano iscriversi al catechismo in parrocchia, in particolare per la preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana, non devono pertanto essere dispensati da tale insegnamento. Al momento dell'iscrizione in parrocchia sarà richiesta un'attestazione firmata dagli insegnanti della scuola frequentata o del Collège Charles III.