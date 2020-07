La Ligne 1 del tram fino a Drap? Presto dovrebbe esserci l’annuncio

La conferma potrebbe giungere a giorni, dopo la conclusone di alcuni studi comparativi.

La Ligne 1 del tram verrà prolungata fino a Drap, come da tempo si preconizza, unendo l’Ospedale Pasteur, attuale capolinea, al quartiere nizzardo dell’Ariane, a La Trinité ed a Drap, risalendo il corso del Paillon e soprattutto “servendo” quei 40 mila pendolari che ogni giorno affollano il nodo di Nice Est con le loro vetture per entrare ed uscire dalla città.

Un’ottima notizia, attesa da tempo, che dovrebbe “abbandonare” l’ipotesi di utilizzare la linea ferrata della Nizza – Breil per privilegiare i binari del tram.

Lo ha confermato lo stesso Christian Estrosi in una serie di dichiarazioni nel corso delle quali ha sottolineato come la soluzione ferroviaria sarebbe più costosa e che sono in corso degli studi con SNCF.