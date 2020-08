Un pic-nic ai giardini della Place du Casino? E' possibile a Montecarlo...scopri come

Tutti i giovedì d'estate saranno di festa, per ritrovarsi in un ambiente fuori dal comune: i giardini della Place du Casino.

Monaco è all'insegna dello Swing ogni giovedì dell'estate! I Giardini della Place du Casino si trasformano in pop-up effimeri per accogliervi tutt'intorno a un programma di animazioni festose, conviviali e golose. Un un'atmosfera chic e bohémienne, in cui approfittare d'un aperitivo o degustare un pic-nic nei giardini, sotto le stelle, di fronte alla mitica Place du Casino...

Nel corso di questi eventi inediti, di cui solo Monte-Carlo custodisce il segreto, sarete accompagnati da un'atmosfera musicale molto estiva. Per l'occasione, le boutique della Promenade Monte-Carlo Shopping vi accoglieranno fino a tardi, per farvi approfittare di un'uscita shopping by night.

Programma:

Cocktail lounge e finger food by Mada One Bar: tutti i giovedì dalle 18.30 alle 22.30

Serate speciali « picnic chic by Mada One »: il giovedì 06/08 e il giovedì 13/08, dalle ore 19.30 alle 22.30

Ne corso di queste serate picnic potrete degustare le proposte dello Chef Marcel Ravin con un'offerta creativa e golosa, accompagnata dal partner Veuve Clicquot:

Cestino picnic Whispering Angel: 80 € per due persone

Cestino picnic Veuve Clicquot: 120 € per due persone

Cestino picnic kid: 18 € per bambino

Info: +377 98 06 88 99