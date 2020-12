Ligue 1: Nizza e Monaco alla prova della verità. Disastro francese nelle coppe europee

La quattordicesima giornata di campionato, è di quelle che non si possono prendere sotto gamba ed è destinata ad incidere sulla classifica in modo marcato.

S’inizierà domani venerdì 11 dicembre con Saint Etienne – Angers, una sorta di testa coda con i padrini di casa nelle vesti dei nobili decaduti alla ricerca di u risultato che dia un minimo di ossigeno ad una classifica asfittica.

Sabato 12 dicembre il calendario propone un derby d’alta quota: Marsiglia – Monaco, una gara estremamente importante per entrambe le squadre, con il lanciatissimo (in campionato) Marsiglia che addirittura potrebbe essere primo in classifica dovendo ancora recuperare due gare.

Da “vedere” anche lo scontro al “calor bianco”: Lens – Montpellier, con i padroni di casa che, nel primo torneo in massima serie, stanno inanellando risultati positivi e si trovano all’ottavo posto in classifica con una gara da recuperare e gli ospiti con due punti in più in classifica, stabili al sesto posto.

Domenica 13 dicembre , infine, il Nizza riceverà il Rennes e sarà l’occasione per dimostrare se la crisi è stata superata o se la cura del nuovo allenatore non ha ancora dato gli effetti sperati.

Per quanto riguarda il vertice, il Lille se la vedrà col Bordeaux e il Paris Saint Germain incrocerà le armi col Lione: due gare ricche di pathos con le vittorie valgono il doppio. Completano il tabellino Lorient – Nimes, Brest – Reims, Nantes - Digione e Strasburgo – Metz.

Uno sguardo al turno infrasettimanale di Coppa

Solo il Paris Saint Germain passa il turno di Champions, dopo una partita “sporcata” da parole razziste pronunciate da un arbitro e la sospensione della gara rinviata ai ieri. Rennes e Marsiglia terminano all’ultimo posto il proprio girone e saluta le competizioni europee.

Questi i risultati dell’ultima giornata dei gironi e le classifiche finali.

Champions

Girone E

Rennes – Siviglia: 1- 3

Chelsea – Krasnodar: 1 - 1

Classifica

Chelsea FC 14

Sevilla FC 13

FC Krasnodar 5

Stade Rennais FC 1



Girone H

Paris Saint Germain – Besaksehir: 5 - 1

Leipzig - Manchester United: 3 - 2

Classifica

Paris Saint-Germain 12

RB Leipzig 12

Manchester United FC 9

İstanbul Başakşehir 3



Girone C

Manchester City - Marsiglia: 2 -1

Olympiacos – Porto: 0 - 2

Classifica

Manchester City FC 16

FC Porto 13

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 3



Nella giornata di oggi si disputerà l’ultimo turno di Europa League

Nel girone C, il Nizza (ormai eliminato) farà visita all’Apoel Beer Sheva, mentre il Bayern Leverkusen ospiterà lo Slavia Praga.

Classifica

SK Slavia Praha 12

Bayer 04 Leverkusen 12

OGC Nice 3

Hapoel Beer-Sheva FC 3



Nel girone H il Celtic ospiterà il Lille (già certo del passaggio del turno) e lo Sparta di Praga riceverà il Milan.

Classifica

LOSC Lille 11

AC Milan 10

AC Sparta Praha 6

Celtic FC 1