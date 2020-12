Il 31 dicembre iniziano le prime vaccinazioni nel Principato di Monaco

inizia il 31 dicembre la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 I primi vaccini sono stati spediti mercoledì 29 dicembre 2020 da circuiti logistici specifici e sicuri messi in atto per garantire la conservazione e la consegna del vaccino in buone condizioni. Questi circuiti logistici sono particolarmente complessi perché il vaccino Pfizer / BioNTech deve essere conservato in appositi congelatori. I vaccini verranno quindi inviati molto rapidamente agli stabilimenti dove verranno somministrati. Le prime vaccinazioni iniziano questo giovedì, nelle residenze per anziani.

Il Department of Health Action (DASA) supporta le istituzioni che lo desiderano nella loro preparazione, in particolare nell'organizzazione di consultazioni pre-vaccinali e nell'ottenimento del consenso delle persone che desiderano essere vaccinate. Questa fase preparatoria consente inoltre di determinare il numero di vaccini da somministrare a ciascun istituto e di garantire la loro capacità di utilizzarli rapidamente dopo il parto. La vaccinazione sarà effettuata all'interno della struttura stessa da un'équipe seguita da un medico. Verranno somministrate due dosi a distanza di 21 giorni.

Dai primi giorni di gennaio, le persone di età superiore ai 75 anni residenti nel Principato che hanno espresso il desiderio di essere vaccinate * saranno contattate per un appuntamento per le vaccinazioni presso lo spazio Léo Ferré. Didier Gamerdinger sottolinea che "era importante per il governo ricevere rapidamente le prime consegne di vaccini per proteggere i nostri anziani e i più vulnerabili senza indugio".

* è stata loro inviata una lettera dal Governo che li invita a contattare il Call Center Covid (92.05.55.00) se desiderano essere vaccinati.