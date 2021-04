La ville en rose, tanti ombrelli colorano il centro di Grasse

Grasse si colora di rosa: squadre di operai e di addetti al servizio turistico stanno installando nelle vie del cuore della città ombrelli colorati di rosa.

Se ne potranno contare 1.500, tinti in due diverse tonalità di rosa ed un unico “percorso” unirà Place de la Poissonnerie e Rue Mougins Roquefort.

I lavori di sistemazione vengono effettuati di notte e riguardano le seguenti strade : Rue Jean Ossola, Place aux Aires, Amiral de Grasse, Rue Jean Ossola, Rue Dominique Conte, Rue de l'Oratoire e quest’anno Place de la Poissonnerie e Rue Mougins Roquefort.

L'idea di colorare le strade cittadine con numerosi ombrelli fluttuanti, che oltre a rendere le strade ombreggiate per far fronte alle aride giornate estive, creano delle vere e proprie opere d’arte all’aperto è nata nel 2012 in Portogallo e precisamente ad Agueda.

Il colore rosa è prevalente perché l’ombrello, fin dall’antichità, è stato associato all’universo femminile: in Egitto ed in India, l’ombrello viene associato alle dee della fertilità e del raccolto.



Revoir la ville en Roses !!

Avec prudence, détermination et confiance…

Retrouver le chemin de Grasse...

Parcourir nos rues et nos places

Flâner, rêver, aimer,

Et mille fois encore déambuler sous l’ombre douce d’un ciel dessiné...

Parfums d’ici, couleur d’espoir !

Grasse mérite tout notre amour, Grasse mérite tous nos efforts



Rivedere la città nelle Roses

Con prudenza, determinazione e fiducia ...

Ritrovare il percorso di Grasse ...

Percorrere le nostre strade e le nostre piazze

Passeggiare, sognare, amare

E mille volte ancora vagare sotto la dolce ombra di un cielo disegnato ...

Profumi di qui, colore della speranza!

Grasse merita tutto il nostro amore, Grasse merita tutti i nostri sforzi