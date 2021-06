Champions, Inter testa di serie

La prima fascia per la prossima edizione è composta da Villarreal, Lilla e Sporting in seconda dai bianconeri della Juve al Psg e dal Lipsia al Porto in terza l’Atalanta ed in quarta il Milan. Per le partite di Champions e delle altre coppe potete scommettere su siti scommesse esteri con quote fin da ora molto interessanti.

Tabellone pronto e l’Italia è presente in ogni urna

Il tabellone Champions 2021-2022 è fatto e finito subito dopo la finale che ha proclamato come testa di serie e vincitrice il Chelsea ed ha anche disegnato le 4 fasce del sorteggio. Troviamo in prima l’Inter e nell’ultima Juventus, Atalanta e Milan. Esclusione del Manchester City e forte delusione da parte di Pep Guardiola dopo il forte investimento. Ora però la palla passa ai giudici che devono decidere il destino di Juve, Barca e Real che sono a rischio di squalifica per la prossima Champions e tutto può essere stravolto. In attesa osservano il Napoli, il Betis ed il Real Sociedad perché prenderebbero il posto delle 3 della ormai ex-Superlega.

Prima fascia, stesso livello della seconda?

La prima fascia sembra un po' abbassata di livello e ne fanno parte Villarreal, Lilla e Sporting mentre la seconda è composta da club top. Si potrebbe dire che nella stagione 2021-2022 la Champions ha due prime fasce o quasi. La terza di alto livello farà la differenza escludendo però lo Zenit e il Salisburgo, quest’ultimo se passa i playoff. Il Milan in quarta è, considerata un pericolo per tutti soprattutto a causa del coefficiente Uefa basso dei rossoneri. La causa di questo coefficiente basso è dovuta alla mancanza dall’Europa nelle ultime stagioni ma nel confronto con lo United i rossoneri dimostrano di avere una dimensione idonea.

Quali prospettive ha l’Italia in Champions

Siviglia, Salisburgo e Dinamo Kiev sono le squadre che l’Inter desidererebbe nel suo gruppo. Sporting, Salisburgo e Dinamo quelle che si augura la Juve, mentre l’Atalanta vorrebbe lo Sporting, Siviglia e Salisburgo. Un’idea di quello a cui potremo assistere è l’Inter che potrebbe finire con Psg o Real e Lipsia o Porto. La stessa cosa vale per la Juventus e la nuova Champions promette gruppi da cardiopalma. Le cose non sembrano però così lineari e non solo per le 6 che ancora non sono definite e che arriveranno dai playoff ma anche per il problema delle 3 squadre oggetto di squalifica. Sicuramente la squalifica verrà impugnata e si andrà prima in appello e poi al Tar con il rischio di sospensiva. Potrebbe anche essere possibile il ricorso alla Corte Ue in poche parole si potrebbe generare una grande confusione. Il Napoli potrebbe subentrare ed andare in terza fascia, mentre il Milan potrebbe entrare tra esclusioni e subentri. Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora potrebbe incidere anche sulle altre coppe. Napoli e Lazio ora sono in Europa League e la Roma ai playoff nella nuova Conference League, ma se il Napoli viene promosso in Champions la Roma salterebbe in Euro League ed il Sassuolo in Conference.