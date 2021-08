Ligue 1: si sorride in Costa Azzurra, vincono Nizza e Monaco. Esordio di Messi nel PSG che vince ancora

Finalmente una giornata positiva per tutte e due le squadre della Costa azzurra.

Il Nizza ha inanellato un’altra vittoria, battendo con un netto 4 a 0 il malcapitato Bordeaux: i rossoneri, la cui campagna acquisti si è ulteriormente arricchita in queste ultime ore, stanno giocando un ottimo inizio di campionato, macchiato dagli incresciosi fattacci della scorsa settimana che potrebbero costare cari in termini di classifica.

Anche il Monaco, opposto a Troyes ad una formazione neo promossa, consegue la prima vittoria della stagione: ci voleva dopo l’eliminazione dalla Champions e la retrocessione in Europa League. Ora la settimana di sosta potrebbe giungere provvidenziale per oliare i meccanismi e consentire ai biancorossi di riprendere la marcia verso i quartieri alti della classifica.

Vittorie anche per altre tre “blasonate”: il Lione, che non aveva fino ad ora ottenuto i tre punti, va a vincere a Nantes, il Marsiglia batte in casa il Saint Etienne e il Lille “trova” la prima vittoria con il Montpellier.

Una conferma o una sorpresa, a secondo da dove la si guardi, giungono da Angers, dove la squadra locale continua nella sua marcia a spese dell’ambizioso Rennes che fatica ad ingranare in questo inizio torneo.

Prima vittoria anche per lo Strasburgo, che abbandona l’ultimo posto in classifica, dopo aver superato il Brest. Finiscono in pareggio Clermont – Metz e Lens – Lorient.

In serata, nell'incontro clou, il Paris Saint Germain ha vinto a Reims. La gara é stata contrassegnata dalla doppietta di Mbappe (che potrebbe anche aver giocato la sua ultima gara nel PSG) e dall'esordio di Messi.



Spazio alle coppe europee con i sorteggi appena effettuati.

Champions League

Girone A: Paris Saint Germain , Brugge, Manchester City e RB Leipzig;

, Brugge, Manchester City e RB Leipzig; Girone G: Lille, Salzsburg, Siviglia e Wolfsburg.

Passeranno il turno le prime e le seconde classificate di ogni girone.

Le terze classificate giocheranno uno spareggio con le seconde classificate di Europa League per accedere al torneo.



Europa League

Girone A: Lione , Glasgow Rangers, Sparta Praga e Brondby

, Glasgow Rangers, Sparta Praga e Brondby Girone B: Monaco , PSV Eindhoven, Real Sociedad e Sturm Graz;

, PSV Eindhoven, Real Sociedad e Sturm Graz; Girone E: Marsiglia, Lazio, Lokomotiv Mosca e Galatasaray.

Le vincitrici dei gironi passano direttamente agli ottavi di finale

Le seconde del girone affrontano in uno scontro ad eliminazione diretta le terze classificate nei gruppi di Champions per un posto agli ottavi

Le terze classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta della Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della Conference per un posto agli ottavi.



Conference League

Girone G: Rennes, Tottenham, Vitesse e NS Mura

Le vincitrici dei gironi avanzano direttamente agli ottavi di finale

Le seconde classificate di ogni gruppo disputeranno uno spareggio per la fase ad eliminazione diretta contro le terze classificate della fase a gironi di Europa League.



Ora il torneo va in “ferie” per una settimana per lasciare spazio alla nazionale ed alle qualificazioni per i Mondiali.

La Francia, che guida la classifica del girone D con largo margine disputerà ben tre incontri.

Il 1° settembre riceverà la Bosnia, il 3 settembre viaggerà alla volta dell’Ucraina e il 7 settembre riceverà la Finlandia.

Il torneo di Ligue 1 riprenderà, con la quinta giornata , domenica 12 settembre quando, sia pure in orari diversi, verranno disputati tutti gli incontri.

Il Nizza sarà di scena a Nantes alle ore 17 e, alla stessa ora, il Monaco riceverà il Marsiglia.



