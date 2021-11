Cannes iscritta dall’Unesco tra le “Città creative” nella categoria cinema

L'UNESCO ha inserito Cannes nell’elenco delle "Città creative" nella categoria cinema: la città della Costa Azzurra è stata riconosciuta come un luogo importante nello sviluppo delle industrie creative, in particolare nel settore audiovisivo.

L'elenco delle Città Creative Internazionali riconosciute dall'UNESCO è composto da altri 295 territori che hanno l'obiettivo comune di promuovere la creatività come fattore di sviluppo nel mondo.

Cannes è la prima località francese ad ottenere l’iscrizione in questa particolare categoria.

Questo il commento del Sindaco David Lisnard: “Cannes è una città di influenza internazionale che ha posto il cinema come un pilastro della sua attrattiva, della sua economia e della sua effervescenza culturale. La designazione di Città Creativa UNESCO è un grande onore per la Città e per i partner coinvolti in questa candidatura.

Premia le azioni volte a rendere la città é un luogo privilegiato per la formazione, la trasmissione, l'innovazione e il supporto per coloro che hanno progetti audiovisivi. Di fronte alle sfide di domani, è imperativo sviluppare questa dinamica virtuosa per diventare leader nel settore delle industrie creative e culturali, fonte di influenza, prosperità e posti di lavoro e migliorare così la qualità della vita dei residenti di Cannes. "

Grazie a questo riconoscimento Cannes si affianca, nell'industria cinematografica, accanto a città creative come Sydney, Mumbaï, Pusan, Roma, Qingdao e Santos.

L’amministrazione municipale di Cannes dedica il 16% del suo bilancio di esercizio, ovvero 30,2 milioni di euro, a favore del settore per sostenerne la creazione, la diffusione, la promozione.