Ligue 1: impresa del Nizza a Rennes, 2 reti di Mbappe affondano il Monaco a Parigi

Giornata importante, la diciottesima del campionato di Francia: il Nizza, dopo tre turni, torna alla vittoria a Rennes fermandone la marcia. Non perde, invece, il Paris Saint Germain che, grazie a due reti di Mbappe, regola il Monaco e consolida il primo posto in classifica con bel 13 punti di vantaggio sul secondo.

Nell’altalena cui siamo da tempo abituati, questa volta è il turno del Marsiglia che, vincendo a Strasburgo, pur con una gara da recuperare, balza al secondo posto in classifica generale, seguito da Rennes e Nizza.

Molti risultati sono destinati a pesare sul prosieguo del torneo, soprattutto per quanto concerne la lotta per la salvezza.

Perde il Saint Etienne a Reims, vince il Metz sul Lorient alla sua settima sconfitta consecutiva e vincono il Bordeaux a Troyes e il Clermont ad Angers.

Continua a saltare il fattore campo che conta sempre meno: da sottolineare anche la spavalda vittoria di Montpellier a Brest.

Tra le prime perde il Lens a Nantes, mentre Lille e Lione si dividono la posta in palio.

Così la classifica, ad un turno dalla fine del girone di andata, vede, in coda, il Saint Etienne ultimo e distanziato di 3 punti dalla coppia Lorient e Metz. In zona pericolosa troviamo anche Troyes, Clermont e Bordeaux, poi uno scalino di 5 punti per giungere al gruppo di metà della classifica.



Le coppe europee hanno, intanto, sentenziato l’esito della fase a gironi.

In Champions League passano il turno tutte e due le compagini francesi: il Lille (primo nel proprio girone) e il Paris Saint Germain (secondo);

In Europa League passano il turno Lione e Monaco (prime nel proprio girone), mentre il Marsiglia (terzo) retrocede in Conference League;

In Conference League passa il turno il Rennes.

Nessuna delle squadre impegnate nella fase a girone viene dunque estromessa da una delle tre coppe europee.

Ora il campionato va in vacanza per una settimana e lascia spazio alla Coppa di Francia, dove entrano in scena le compagini di prima serie.

Il Monaco scenderà in campo domenica 19 dicembre a Parigi in casa del Red Star , squadra della serie C francese che attualmente si trova al quattordicesimo posto.

scenderà in campo domenica 19 dicembre a Parigi in casa del , squadra della serie C francese che attualmente si trova al quattordicesimo posto. Il Nizza affronterà, a Cholet (Loira), sempre domenica 19 dicembre, lo Stade Olympique Choletais , anch’essa squadra di terza serie dove è ottavo in classifica.

affronterà, a Cholet (Loira), sempre domenica 19 dicembre, lo , anch’essa squadra di terza serie dove è ottavo in classifica. Il Marsiglia scenderà in campo contro il Cannet Rocheville, squadra che milita nel National 3, torneo di dilettanti: le due formazioni si sono accordate per disputare l’incontro a Marsiglia.