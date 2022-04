Ligue 1: Nizza – Rennes è l’incontro chiave della trentesima giornata, un vero spareggio!

Nessun anticipo domani, la trentesima giornata del campionato di Ligue 1 prenderà l’avvio sabato 2 aprile con tre gare.

Innanzi tutto sovrasta su tutte una sorta di spareggio per l’accesso alle coppe europee. Il Nizza riceverà all’Allianz Riviera il Rennes, una gara di quelle che valgono il doppio con gli ospiti che sono, in questo movimento, la formazione più in forma del torneo e col Nizza che contrappone la miglior difesa del campionato.

Sempre sabato scenderanno in campo altre due formazioni con ambizioni di classifica che si troveranno contrapposte ad altre con impellenti problemi di salvezza.

Lille – Bordeaux e Saint Etienne – Marsiglia sono partite che, se pur con precisi favoriti, non hanno il risultato scontato.