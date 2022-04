L’Église des Franciscains, nel Vieux Nice, volta pagina: ecco la Salle des Franciscains du Theatre Nationale de Nice ! (Foto)

L’Église des Franciscains, nel Vieux Nice, di fronte al piccolo mercato del pesce e dei portici che vi fanno da contorno, ha scritto una nuova pagina della sua corposa storia.

Ora è una sala teatrale, ad uso del Teatro Nazionale di Nizza, dopo una serie di interventi durati quattro anni da quando, nel 2018 Montecarlonews raccontò con una rassegna fotografica come si presentava all’interno una struttura che, allora, ben pochi nizzardi avevano avuto l’opportunità di conoscere ( clicca qui ).

Imponenti interventi, che ne hanno preservato appieno l’alto valore culturale ed ora la Salle des Franciscains du Theatre Nationale de Nice è pronta a svolgere il suo ruolo di polo culturale all’interno della città vecchia ed ospitare rappresentazioni, concerti, recite, trasformandosi in uno dei simboli della candidatura di Nizza a Capitale Europea della Cultura del 2028.





Curiosa la storia di questa Chiesa che venne eretta nel 1250, ingrandita e innalzata nel XV° secolo e ancora ingrandita nel XVIII secolo. Quando, nel 1792, i francesi cacciarono i francescani, la Chiesa e l’annesso convento vennero venduti a lotti.

L’ala ovest del grosso fabbricato fu trasformata in alloggi, l’ala sud (quella che si affaccia sulla piazza) divenne un hôtel, l’Aigle d’Or, mentre l’ala est venne trasformata in ghiacciaia e in alloggi.

Poi nel 1906 venne realizzato un cinema, le Capitole, divenuto negli anni un locale notturno e un dancing. Successivamente, il comune di Nizza acquistò parte dell’immobile, nell’hotel s’installo il sindacato CGT e nei locali ghiacciaia s’installarono i servizi di pulizia e di raccolta rifiuti nel quartiere.

Ora una nuova pagina della storia di questo luogo dall’alto valore storico, quella di sala del teatro e della cultura.