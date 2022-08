Dal 26 agosto Biot si trasforma per la festa di Saint Julien

Dopo due edizioni ridotte dovute alla pandemia, Biot si prepara celebrare la sua festa patronale: Saint-Julien.

Per quattro giorni, da venerdì 26 agosto a lunedì 29 agosto, tutta la città si riunisce per celebrare il suo Santo Patrono.

Ogni anno, la festa di Saint-Julien è un evento imperdibile che gli abitanti di Biot non hanno mai mancherebbe per qualsiasi cosa al mondo. L'opportunità per gli anziani di incontrarsi, per le famiglie raggrupparsi e, per i visitatori, scoprire il borgo che si svela sotto una luce diversa. Dopo due edizioni interrotte, quest'anno il Saint-Julien torna a Biot tanto atteso.

La città ha quindi ideato un programma ambizioso, in linea con le tradizioni locali, con il programma: gara di bocce, palloni, aubade provenzale e tutta una serie di attività gratuite per i bambini.

Info su www.biot.fr