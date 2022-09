Place Garibaldi a Nizza nasconde una città sotterranea da scoprire (Fotogallery)

Si passeggia per Place Garibaldi a Nizza senza immaginare che sotto i nostri piedi si sviluppa un’altra città.

La macchina del tempo ci porta indietro, al XIV secolo, alle fortificazioni militari, a mura spesse oltre 4 metri, a bastioni, archi, condotte per l’acqua.

Oltre 2.000 metri quadrati di reperti storici, paragonabili alla Cripte del Louvre di Parigi, per la loro importanza storica e per lo stato di conservazione.

E’ possibile scendere nei sotterranei, visitare questa porzione storica della città, vivere le opere che i duchi di Savoia fecero realizzare per difendere Nizza.

Per visitare la Crypte Archéologique occorre prenotarsi al Centre du Patrimoine in rue Jules Gilly n. 14 e poi recarsi, per l’ingresso, in Place Jacques Toja, a due passi da Place Garibaldi e…un mondo diversi si aprirà davanti ai nostri occhi.