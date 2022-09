Monaco: firmato un accordo bilaterale che prevede l'attuazione di un programma di scambio con le Mauritius

A metà settembre, Patrice Cellario, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Interni, Michel Grammy e il signor Michel Gramaglia, Console della Repubblica di Mauritius a Monaco, hanno rinnovato l'Accordo bilaterale tra l'Istituto di formazione e sviluppo di Mauritius, l'istituto alberghiero Sir Gaëtan DUVAL di Mauritius e la Scuola tecnica e alberghiera di Monaco.

All’incontro hanno partecipato anche Isabelle Bonnal, Commissario Generale incaricato della Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, Christophe Joublin, direttore delegato alla formazione professionale e tecnologica nel settore alberghiero, in rappresentanza di Rémy Garoscio, e il Preside del LTHM.

Dal 2005, questo protocollo prevede l'attuazione di un programma di scambio tra studenti e insegnanti del MITD e quelli del LTHM. In un contesto sanitario più sereno, questa partnership di qualità proseguirà per i prossimi due anni, con lo scopo di stimolare la trasmissione dell'esperienza e alla condivisione delle conoscenze in ambito alberghiero.