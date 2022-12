Le 8 migliori criptovalute economiche in cui investire prima del 2023

Se vuoi investire in criptovalute ma sei agli inizi, potresti non sentirti molto sicuro e non sapere cosa scegliere tra i progetti presenti sul mercato: ne esistono infatti diversi, quindi a volte è difficile capire quali siano i token migliori e soprattutto i più economici da acquistare.

Ecco 8 tra le migliori criptovalute più economiche a cui vale la pena dare un’occhiata prima del 2023. Tra queste: Dash 2 Trade (D2T), RobotEra (TARO), IMPT e Calvaria (RIA).

Di seguito l’elenco completo:

1. Dash 2 Trade

D2T, uno dei token di più recente uscita, è stato introdotto nel 2022: si tratta del token nativo della piattaforma Dash 2 Trade, un'applicazione di segnali di trading e avvisi di prevendita. Gli sviluppatori di Dsh 2 Trade sono gli stessi di Learn 2 Trade, una fortunata piattaforma di prevendita con oltre 70.000 utenti nel mondo.

D2T fornisce ai trader tutte le risorse necessarie per rimanere aggiornati sugli sviluppi del mercato e fare le scelte di investimento più efficaci.

Include segnali di mercato unici e indicatori tecnici che informano i trader, per esempio, dei movimenti delle balene sulla blockchain. La piattaforma permette di creare e testare strategie di trading personalizzate.

A differenza di altre piattaforme simili, analizza anche i social media per capire se una determinata criptovaluta possa essere di tendenza o no, specialmente nel breve termine.

2. RobotEra (TARO)

Una nuovissima piattaforma metaverso, chiamata RobotEra, cerca di reinventare la realtà virtuale. Qui è possibile costruire parchi e giardini a tema, acquistare immobili, creare robot.

L'uso del suo token nativo, TARO, è necessario per accedere a tutte le funzioni. Questa coin ha ricevuto molto sostegno dagli investitori e, di conseguenza, ha raccolto più di $ 300.000 in poche settimane dall'inizio della prevendita. Non male, considerando che siamo in pieno bear market.

3. IMPT

IMPT è un altro progetto nato da poco che si inserisce nel promettente mercato della compensazione dei crediti di carbonio introducendo la blockchain e gli NFT che assicurano trasparenza e facilità di accesso a questo mercato.

I crediti di carbonio offerti dal sistema possono essere acquistati, venduti e ritirati dagli investitori senza correre il rischio di frodi o doppi conteggi. Per far fronte alle attuali preoccupazioni climatiche, il progetto IMPT ha già lavorato con oltre 25.000 aziende eco-compatibili. Il token IMPT, una delle criptovalute più promettenti, si può acquistare in prevendita.

4. Calvaria (RIA)

L'ecosistema di gioco Play-to-Earn di Calvaria è alimentato dal token RIA, utilizzato in varie transazioni di rete, nonché nell'acquisizione di aggiornamenti, NFT e oggetti di gioco.

Calvaria: Duels of Eternity, un gioco web 2.0, funge da base per l'ecosistema P2E. In questo gioco di carte da battaglia, gli utenti competono per scalare le classifiche, trionfare nelle competizioni e ottenere ricompense. I giocatori possono inoltre vendere gli NFT generati su marketplace come Rarible e OpenSea a scopo speculativo, dopo che questi premi in-game sono stati tokenizzati sulla blockchain. Anche RIA è attualmente in prevendita.

5. Cardano (ADA)

Quando il bull market avrà inizio, un altro token conveniente potrà permettere di moltiplicare facilmente gli investimenti, ovvero ADA, che può essere ottenuto o facendo trading a breve termine o semplicemente tenendolo nel proprio wallet.

6. Ripple (XRP)

XRP è la settima criptovaluta più grande del mondo per market cap. Investire in XRP vuol dire puntare su una criptovaluta economica con un enorme potenziale, ma si deve essere consapevoli che un certo numero di variabili deve entrare in gioco affinché questo risultato si verifichi, ed è improbabile che ciò avvenga rapidamente.

7. Dogecoin

Alcune persone definiscono Dogecoin il bitcoin delle meme coin. Elon Musk, il creatore di Tesla, ha iniziato a pubblicizzare il token sulla sua pagina Twitter nel maggio 2021, portandolo all'attenzione del pubblico. Pare che diverse società internazionali accetteranno Dogecoin come pagamento per i servizi, per cui è bene tenerlo d’occhio.

8. AAVE

La crypto AAVE è semplice da acquistare perché si trova su tutti gli exchange più importanti, ma è comunque più costosa dei token appena usciti sul mercato o che sono in fase di prevendita.

Conclusione

Per realizzare profitti spesso si cerca di individuare le migliori criptovalute economiche. Alcune di queste potrebbero essere D2T, TARO IMPT e RIA: in questo momento si trovano tutte in prevendita.