Bottega di Simo Banani: da Albenga alle Fashion Week, è hair stlyst per grandi firme come Fendi, Valentino e Balenciaga

Da Albenga alle sfilate di moda europee più importanti: Simo Banani, fondatore del salone di parrucchiere per uomo e donna “La bottega di Simo”, con il suo bagaglio di esperienze di altissimo livello e un entusiasmo esplosivo, è inarrestabile.

Reduce da una due giorni alla Milano Fashion Week donna, per le collezioni autunno/inverno 2023/2024, Simo è stato il parrucchiere che ha curato le acconciature delle modelle durante le sfilate all’ombra della Madonnina per firme tra le più prestigiose del sistema moda, quali Fendi, Diesel e Antonio Marras.

È già rientrato, giusto qualche giorno per gestire le chiome dagli affezionati e affezionate clienti abituali del suo salone ingauno, ed è quasi pronto per ripartire: prossima tappa a Parigi, per la Paris Fashion Week. Nella capitale francese, Simo Banani, dal 5 al 7 marzo, sarà l’hair stylist delle modelle che sfileranno per alcune delle Maison più prestigiose e rinomate: Balenciaga, Valentino, Stella McCartney e Miu Miu.

Fresco di passerelle, abbiamo chiesto a Simo le tendenze moda per i capelli 2023: “Per la donna, tornano le teste dei mitici seventies, con il lungo, scalature sul davanti e sfumature sul biondo naturale, ma vanno tanto anche i carré, rilanciati già 9 mesi fa in America. Nella mia bottega, è un continuo stare al passo con le nuove tendenze”.

“Anche per quanto riguarda l’uomo, tornano I tagli anni ’70, con sfumature basse, novità rispetto a quelle alte che andavano fino a poco tempo fa”, conclude il parrucchiere di Albenga, attivissimo sui social, in particolare su Instagram con il profilo simohairs.

Simo, prima di arrivare ad Albenga, ha studiato a Zurigo, dove abitava con la famiglia. Trasferitosi a Parigi per inseguire il suo sogno nel settore dell’hair styling, ha lavorato in Dior Beauty, mentre frequentava l’Università, dove ha conseguito la laurea di Marketing ed Economia. L’amore lo ha poi portato in Liguria, ad Alassio più precisamente.

Nel periodo del primo lockdown ha maturato la decisione di aprire un suo atelier ad Albenga, ed ecco che nel corso dell’estate 2022 è nata “La bottega di Simo”, in via Fiume 4, luogo modernissimo dove il glamour per uomo e donna è di casa. Il suo motto? “Be positive!”.