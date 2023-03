Noleggio yacht in Sardegna con equipaggio: cosa vedere?

Prenotare un noleggio yacht in Sardegna con equipaggio è una tipologia di viaggio inconsueto e proprio per questo avvincente. Non sapevi si potesse fare un noleggio yacht in Sardegna con equipaggio? Ebbene sì, grazie all’azienda Sardinia Boat Rentals, la quale offre diverse tipologie di affitto imbarcazioni modulabili in base alle esigenze dei clienti. Perciò, non solo si può sperimentare un inedito soggiorno in yacht ma anche respirare l’atmosfera quasi fiabesca della Sardegna e da una prospettiva pressoché unica.

Il periodo migliore per viaggiare? Di norma, la stagione di navigazione è piuttosto lunga poiché va da aprile fino a ottobre inoltrato, dipende dalle condizioni atmosferiche. Anche se, la stagione prediletta rimane quella estiva e, in particolare. i mesi di luglio e agosto, i quali spesso registrano il tutto esaurito prima ancora che la stagione estiva abbia inizio. Per questo motivo, se vuoi vivere questa esaltante avventura con la tua famiglia o in compagnia del tuo gruppo di amici dovrai decidere in fretta e prenotare subito.

Possiamo affermare, senza alcuna remora, che la Sardegna è una delle isole più caratteristiche del Mediterraneo. Non è solo il mare a impressionare le aspettative dei vacanzieri ma anche la sua natura selvaggia e quasi incontaminata, almeno in certe parti dell’isola. Ciò significa turismo marittimo ma anche escursioni, un abbinamento in grado di solleticare l’interesse dei viaggiatori e tenere alto il desiderio di esplorazione.

Cosa visitare con il noleggio yacht in Sardegna?

Difficile elencare tutti i siti turistici da annotare, ma poiché dobbiamo concentrarci in relazione a un noleggio yacht in Sardegna con equipaggio possiamo selezionare i punti ad alto interesse storico, naturalistico e culturale. L’immagine più rappresentativa dell’isola è la classica cartolina con una tonalità di mare blu cobalto e una sabbia finissima con finiture luccicose e brillanti. Ma è veramente così? Ebbene, l’istantanea corrisponde alla realtà, sebbene alcune spiagge assumano una colorazione più scura o marroncina in base alla località.

Esplorare la Sardegna dal mare, noleggiando uno yacht, ha una valenza estemporanea, poiché possiamo rifuggire dal traffico cittadino per rilassarci nel dolce sbatacchiare delle onde sull’imbarcazione. Soprattutto se direzioniamo lo scafo in rotta per l’Arcipelago della Maddalena, dato che entriamo all’interno di un mondo corollato da una natura incontaminata.

Qui possiamo lasciarci andare a esplorare i fondali marittimi o fare delle escursioni a piedi seguendo i sentieri o i richiami cittadini dei centri urbani. I punti più amati sono Caprera, la quale ospita la tomba di Giuseppe Garibaldi, le Bocche di Bonifacio, la Maddalena e le altre località limitrofe.

Le offerte isolane non terminano qui, poiché ci aspetta l’Isola dell’Asinara, l’Isola di Tavolara, i Faraglioni di Capo Caccia, e nella parte meridionale troviamo le isole di Sant’Antioco e San Pietro, nonché l’Isola Piana. A queste si associano le spiagge di fama internazionali, le quali possono essere testate oppure solo osservate dall’imbarcazione. Quest’ultima soluzione è ideale nei mesi di luglio e agosto quando le spiagge vengono prese d’assalto dai turisti.

Senza scordare i borghi, i centri urbani più o meno grandi e la parte interna costellata da fiumi, montagne, valli e distese di vegetazione a tratti rada, a tratti fitta. Ma la Sardegna in estate richiama più l’attività marittima e non potrebbe essere altrimenti data la bellezza dei suoi litorali e delle sue acque placide e cristalline.

Quali attività fare a bordo dello yacht?

All’interno dell’imbarcazione si può prendere il sole, fare tutti gli sport acquatici amati, nuotare, immergersi e utilizzare boccaglio e occhiali per le nostre scorribande marine. Avendo a disposizione un equipaggio non dovremo preoccuparci di preparare il cibo poiché ci sarà servito all’ora convenuta.

Se non amiamo immergerci in acqua possiamo optare per una lettura piacevole a bordo o fare una semplice dormita, lasciandoci coccolare dalle onde del mare. Inoltre, in accordo con Sardinia Boat Rentals, possiamo alternare ormeggi a navigazione così da non permettere mai alla noia di farci visita. Sebbene questa ipotesi sia piuttosto improbabile, data la ricchezza dei panorami a nostra disposizione.

Per questo, non dobbiamo preoccuparci se non siamo degli abili nuotatori, dato che a disposizione di noi ospiti sono presenti diversi dispositivi di salvataggio e spazio a volontà in cui sostare, tra cui scalette in cui sedersi e saggiare la temperatura dell’acqua solo con i piedi. Lo yacht a differenza delle altre imbarcazioni assume una parvenza di casa mobile in miniatura, in cui ognuno può sentirsi libero di vivere le vacanze secondo la propria personale inclinazione turistica.