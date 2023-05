Il turismo della Métropole Nice Côte d'Azur ha una nuova ambasciatrice, la star cinese Zhang Yuqi

Nizza e il territorio della Métropole si preparano al 2024 quando verranno celebrati i 60 anni delle relazioni diplomatiche franco-cinesi .

Lauriano Azinheirinha, Direttore Generale dell'Ufficio del Turismo Metropolitano, ha consegnato il diploma di Ambasciatrice del turismo culturale della Métropole Nice Côte d'Azur in Cina alla grande attrice Zhang Yuqi.



Premiata con prestigiosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, Zhang Yuqi è attualmente ospite del Festival di Cannes ed ha deciso di mettere la sua notorietà a servizio della Métropole Nice Côte d'Azur per la promozione dell'immagine culturale.

Alla cerimonia hanno partecipato 2 importanti media cinesi: Sohu e Sina: la star è anche partner ufficiale di Sina Weibo per il Festival di Cannes 2023 e gode di una visibilità privilegiata su Weibo.

Il riconoscimento è anche visto come nuova opportunità di lavorare per il turismo culturale e invernale, perché il capodanno cinese è sempre un momento propizio, in Cina, per le vacanze.

L’attrice si è detta “molto onorata di questo titolo che precede i 60 anni di relazioni diplomatiche franco-cinesi" il prossimo anno. Nizza è una città molto bella, ricca di storia e cultura ed è anche una città che eccelle nella gastronomia che non dimenticherò di far conoscere. Non vedo l'ora di girare un film a Nizza”