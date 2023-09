Beausoleil, dal 4 settembre su Boulevard Guynemer arriva la "Zone Ténao"

Da lunedì 4 settembre, entra in vigore anche su Boulevard Guynemer la cosiddetta "Zone Ténao" per ottimizzare il traffico e facilitare il parcheggio ai residenti.

La decisione si inserisce in un processo globale di miglioramento di qualità della vita dei residenti e di fluidità del traffico urbano, promuovendo una rotazione dinamica dei veicoli e prevenendo le pratiche di parcheggio abusivo.

Registrazione di eersona: le iscrizioni sono disponibili allo Sportello Unico, situato al Centro di rue Jules Ferry 15 (04.89.22.40.30). Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 17.45.

Iscrizione online: inviando un'e-mail all'indirizzo sportello@villedebeausoleil, dopo aver precedentemente scaricato il documento richiesto dall'Area Cittadino del Comune, accessibile nella sezione Informazioni Pratiche.

Per completare l'iscrizione, i richiedenti dovranno fornire un certificato di immatricolazione del loro veicolo domiciliato «Boulevard Guynemer», due documenti di domicilio datati meno di 3 mesi. Tutti i documenti devono essere redatti a nome del richiedente.

Tariffe

Utenti non residenti: gratis per i primi 20 minuti, poi 1,20 € per ora

Residenti: 1,20 € per un giorno, 5 € per una settimana.