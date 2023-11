A Monaco una lotteria benefica per un ricamo su seta della Ferrari 2022 di Charles Leclerc

L'associazione "De fil en aiguille", che riunisce gli appassionati di ricamo al Foyer Sainte Dévote, invita ad acquistare dei biglietti della lotteria realizzata dal sig. Jean-Marie Rabourdin per un ricamo su seta, che rappresenta la Ferrari 2022 di Charles Leclerc.

I biglietti sono messi in vendita al prezzo di 3€ l'uno, fino al 15 novembre all'interno dei seguenti negozi:

- La Gitana (Via Grimaldi)- Bellavista (Rue Princesse Caroline)

Appuntamento il 21 novembre per il sorteggio, che sarà effettuato dalla mamma del pilota monegasco Charles Leclerc e per una mostra effimera, dalle 14 alle 19, all'Hotel Hermitage, che riunirà i ricami realizzati dai membri dell'associazione De fil en aiguille.

Alcune saranno messe in vendita a beneficio della Fondazione Princesse Grace e delle realizzazioni delle ricamatrici del Burundi che commercializzano le loro monete per raccogliere fondi per cresce bambini orfani dell'AIDS.

La Société des Bains de Mer ha preso parte a questa azione acquistando dall'associazione un ricamo eccezionale che rappresenta il manifesto di Mucha «Cleéo de Mérode», realizzato nel 1897 per la SBM dalla signora Sylvie Deschamps, Maestro d'arte ai Grandi Laboratori della Begonia d'Oro, a Rochefort, che sarà anche esposta in questa occasione per onorare questi mestieri d'arte e di passione.