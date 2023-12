Cannes, da oggi é Natale

Come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività di fine anno Cannes s’illumina e si veste con vari colori per vivere al meglio la magica atmosfera natalizia.

I festeggiamenti prendono il via oggi, sabato 2 dicembre 2023, con l'apertura del villaggio di Natale situato sul Cours Félix Faure e sulle Allées de la Liberté e la presenza del luna park sull’Esplanade del Pantiero.



I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica 7 gennaio 2024 con spettacoli di qualità e numerose attività gratuite in ogni quartiere e destinate alle famiglie: lo chalet di Babbo Natale in avenue Pierre Sémard a Cannes-La Bocca, la pedonalizzazione delle strade commerciali o il tradizionale Spettacolo pirotecnico di Capodanno nella baia di Cannes.





Questo il programma

Fino a domenica 7 gennaio 2024

Dalle 11 alle 21 (venerdì sera e sabato fino alle 22)

Marché de de Noël - Allées de la Liberté et Cours Félix Faure, Cannes

Il villaggio di Natale ospita 51 chalet che propongono oggettistica, gadget, bigiotteria e prodotti gourmet.



Dalle 10 alle 21 (venerdì sera e sabato fino alle 22)

Patinoire de Cannes - Allées de la Liberté, Cannes

L'ingresso è di 3 euro per tutti, attrezzatura inclusa. La sessione dura 45 minuti. L'accesso è riservato gratuitamente tutte le mattine dalle 10 alle 13 ai bambini dai 4 ai 10 anni (3 euro per gli accompagnatori). Ogni mattina sono proposte iniziazioni ai principianti.



Fino a venerdì 22 dicembre 2023 dalle 16 alle 21 (fino alle 23 il venerdì, il sabato e la domenica) - Da sabato 23 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 dalle 14 alle 23

Fête foraine - Esplanade Pantiero

Quest'anno sono presenti più di 60 giostre, giochi vari e stand gastronomici.



Da lunedì 11 a martedì 26 dicembre 2023

Quinzaine commerciale et concours de vitrines

L’associazione Boccassienne des entreprises et commerçants de Cannes organizza molti eventi gratuiti e distribuisce dei gratta e vinci ai clienti con molti premi in palio.



Mercoledì 13 dicembre 2023

Ore 14,30

Noël à République – Spectacle « L’école des lutins» - Salle Gilbert Fort, 4 rue Mimont



Sabato 16 e 23 dicembre 2023

Dalle 14 alle 19

Piétonisation de la rue d’Antibes



Da mercoledì 20 a domenica 24 dicembre 2023

Dalle 14,30 alle 18,30

Le chalet du Père Noël - Avenues Pierre Sémard e Francis Tonner

Babbo Natale riceve i bambini e passeggia con loro.



Mercoledì 20 dicembre 2023

Dalle 16 alle 20

Radio Crochet et Concert gratuit - Avenues Pierre Sémard et Francis Tonner



Sabato 23 dicembre 2023

A partire dalle 17,30

Le Père Noël passeggia nel mezzo della «parade blanche», place Commandant Lamy, rue Hoche, cours Félix Faure



Sabato 31 dicembre 2022

À minuit

Feu d’artifice de la Saint-Sylvestre sur le thème « Charlie Chaplin» - Baie de Cannes





Le illuminazioni a Cannes in cifre

147 attraversamenti di strade con motivi luminosi; 41 attraversamenti in fregio scintillante (avenue Francis Tonner) con piccolo motivo 3D scintillante; 32 attraversamenti di strade in tende luminose

65 motivi bandiere; 66 attraversamenti in jabot non luminoso

6 luminarie sospese negli incroci delle strade di Antibes e Félix Faure

Il kiosque des allées, i mercati Forville e Gambetta e la Place de l’étang decorati da tende luminose o fregi

192 palme decorate in tutta la città, di cui 105 sul boulevard de la Croisette

80 platani, ulivi o pini sono decorati

18 abeti luminosi sintetici di 5, 8 o 12 metri sono installati agli ingressi della città, in piazze o piazze

Più di cento proiettori sono installati nelle strade del centro città e a La Bocca per creare un'animazione notturna a terra con immagini che rappresentano stelle o fiocchi rotanti

13 siti di Cannes sono illuminati da Gaspare Di Caro

5 bolle gonfiabili di 3,5 metri di diametro sono installatei su alcune piazze della città

Come nel 2022, l'albero gigante di 32 metri fa il suo ritorno sulla l’Esplanade du Palais des Festivals et des Congrès di Cannes, a partire dal 16 dicembre 2023