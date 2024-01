La Princess Grace Irish Library di Monaco compie 40 anni

La biblioteca di Monaco celebra il 40º anniversario della sua inaugurazione nel 1984, due anni dopo la scomparsa della Principessa Grace.

Mentre il Principato si avvicina alla fine delle celebrazioni del centenario della nascita di suo marito, il Principe Ranieri III, si celebra il contributo del Principe nella promozione della cultura e della letteratura irlandesi con la creazione della biblioteca in omaggio all'affetto che sua moglie aveva per l'Irlanda.

Le celebrazioni si baseranno su un legame triangolare tra tre paesi, l'Irlanda, gli Stati Uniti e Monaco, tanto cari al cuore della Principessa Grace.

Gli eventi organizzati in biblioteca torneranno sull'impronta lasciata dagli scrittori e dai musicisti irlandesi. Si ricordano anche altre personalità di spicco come Jack Kelly, padre della Principessa Grace, nato a Filadelfia e Filsde Mary Ann Costello e John Henry Kelly che lasciarono l'Irlanda nel 1867.

Quest'anno, grande spazio sarà lasciato anche alla musica. Gli studenti dell'Accademia Ranieri III interpreteranno una selezione di brani scelti dalla collezione di spartiti della Principessa, un bel modo di proseguire la collaborazione tra la biblioteca e i conservatori nel Principato e in Irlanda, in particolare l'Accademia Rainier III e la Technological University di Dublino.

Uno dei compiti della biblioteca è quello di fornire spazio e risorse necessarie affinché scrittori e ricercatori possano fare ricerche e lavorare sui loro progetti. In questo spirito, sarà proclamato un nuovo vincitore per la primavera 2024 nell'ambito del programma dei Borsisti Ireland Funds Monaco.

Flor Mac Carthy è una nota autrice, giornalista ed ex presentatrice di RTÉ TV e sarà la scrittrice di marzo. Flor scrisse «The Presidents' Letters - An Unexpected History of Ireland» dove apparve una lettera della Principessa Grace dopo la prima visita della famiglia durante il viaggio di stato della coppia principesca nel 1961.

Un francobollo commemorativo che celebra questo quarantesimo anniversario sarà emesso nel corso dell'anno dall'Ufficio delle Emissioni di Francobolli.Tutti questi eventi e partnership metteranno in luce l'eredità della Principessa Grace e rafforzeranno i legami culturali tra Monaco, l'Irlanda e l'America.