Giugno da capogiro a CAP3000: eventi, musica e cultura per tutta la fFamiglia

Un’estate che parte col botto: giugno a CAP3000 promette di essere un mese esplosivo per famiglie, appassionati di cultura pop, curiosi del futuro e amanti della musica.



Il grande centro commerciale sulle rive del Mediterraneo ha messo a punto un programma d’eventi ricco, trasversale e gratuito che trasformerà ogni angolo del complesso in un’esperienza immersiva.





MangaMania e Cosplay Show

Il 7 e l’8 giugno, CAP3000 ospita Cap Manga, un vero e proprio festival per gli amanti della cultura giapponese.

Cosplayer, doppiatori e gamer si daranno appuntamento tra la Place Azur e la terrazza del ristorante Panasia per workshop, tornei, gare e vendita di prodotti nipponici. Un weekend imperdibile per chi vive a colpi di fumetti e joystick.



Il mare raccontato da Julie Gautier

Dal 9 giugno al 2 luglio, presso la Porta di Cannes, sarà possibile ammirare la mostra fotografica Contes sous-marins dell’apneista e regista Julie Gautier. Un’immersione poetica nelle profondità marine, con visita guidata esperienziale in sua presenza il 9 giugno alle 18:00.





Sport, intelligenza artificiale e note jazz: tutti in pista

Il 12 giugno alle 10:30, il centro ospita la conferenza stampa del Beach Sport Festival con il sindaco Joseph Segura. A seguire, un cocktail-dejeuner riservato agli invitati.



Il 28 giugno, un’animazione musicale firmata Jazz à Juan porterà ritmi coinvolgenti in tutto il centro, mentre il giorno dopo, il 29, sarà il turno di Cap sur l’IA, una giornata interattiva per scoprire le meraviglie dell’intelligenza artificiale con laboratori, demo e realtà aumentata.



Le Notti d’Estate: Tra DJ Set, Jazz e Atmosfere Greche

Gli amanti della nightlife avranno l’imbarazzo della scelta. Joseph by Night accende le serate del centro con DJ set, musica dal vivo e ospiti speciali. Da non perdere le performance di Julie, ex concorrente di The Voice, ogni mercoledì sera.



Al ristorante Yamas, ogni weekend si balla tra salsa live, party greci e serate a tema: Back to the Groove, Welcome to Mykonos, Hippie Chic e White Party sono solo alcuni degli appuntamenti in calendario.



Anche IT Villaggio propone due serate speciali: il 12 giugno con Latinaddict, e il 26 giugno con il concerto del musicista Yann Muller.



Il 17 giugno, infine, Évasion (livello mare) ospita una cena jazzata da non perdere.



Nuove aperture e cultura su carta

CAP3000 cresce anche nel retail. A maggio hanno aperto Mancini (moda bambino), Momentea (bar a base di tè moderni e profumati) e Souleiado, iconico marchio provenzale.



Il 14 giugno, alla Librairie du Cap, doppia firma d’autore con J.K-Gras e Carla Vittely, tra pirati e amori contrastati. Il giorno dopo, il 15, la Terrasse du Panasia si trasforma in una fiera del fumetto all’aria aperta con 9 autori di spicco tra cui Zanzim, ospite d’onore.



Tutti gli eventi sono gratuiti, salvo dove diversamente indicato.

Un'occasione perfetta per vivere CAP3000 non solo come centro commerciale, ma come cuore culturale e inclusivo della Riviera francese.