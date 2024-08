Agosto, mese ideale per vivere un'esperienza unica di relax, benessere e divertimento a Monaco

Il mese di agosto è appena iniziato e allora vi vi invitiamo davvero a venire nel Principato di Monaco. Per vivere un’esperienza unica di relax, benessere e divertimento nelle spa, nelle strutture e nei centri sportivi di Monaco

Spiaggia, piscina, fitness, tennis, jet-ski... Ci sono tante cose da fare e da scoprire durante il tuo soggiorno sotto il sole di Monaco, che tu abbia scelto uno dei nostri hotel del centro o che tu alloggi in riva al mare. E per gustarti il meritato relax, concediti ore di puro piacere presso le Thermes Marins Monte-Carlo, la spa Cinq Mondes e la spa del Monte-Carlo Beach.

Una bolla di benessere nel cuore di Monaco. Se da un lato la spa Cinq Mondes ti porta in un viaggio alla scoperta dei suoi rituali di bellezza da tutto mondo, la spa e la piscina del Monte-Carlo Beach si propongono come parentesi rigenerante. Quanto alle Thermes Marins Monte-Carlo, questa struttura simbolo di confort e d'innovazione si impone come uno dei principali centri benessere della Costa Azzurra grazie all’attento servizio che la sua spa offre agli ospiti.

Il pieno d'energia… Dai campi da tennis e di squash del Monte-Carlo Country Club al green del Monte-Carlo Golf Club, passando per lo yoga, le strutture di fitness high-tech e le spa di Monaco: un invito quotidiano a prendersi cura di sé e superarsi.

Divertimento & sport nautici. Battello jet-ski, paracadute ascensionale: le attività nautiche del Monte-Carlo Beach Club sono altrettante occasioni di vivere esperienze insolite. E mentre i più piccini sono al Club Bambini, i grandi si rilassano sul bordo della piscina, nella spa o sulla spiaggia privata dell’hotel. Nel frattempo al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, è la laguna a fondale di sabbia a invitarti al benessere e al più dolce far niente.

E le proposte e i servizi per rendere il tuo soggiorno indimenticabile non finiscono mai! La visita delle cantine dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, un corso di cucina tenuto dagli chef del Resort e molte altre attività completano questo menu 100% benessere e tempo libero. Leggi le recensioni degli ospiti o chiedi consiglio al personale di ricevimento in hotel e scegli le esperienze che più ti ispirano.