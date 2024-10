Ultimi posti per il Concerto di Chitarra alla Divani & Divani

Si avvicina il concerto di chitarra del maestro Paolo Crespi nell’originale location del negozio Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo, fresco di nuova proprietà con l’acquisizione da parte della società “Emme Design” di Giulio Mascarello e Andree Massaro, dello storico negozio di Corso Marconi.

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre dalle ore 21.15 con ingresso gratuito, ma solo su prenotazione. Ancora qualche posto a sedere è disponibile.

“Apriamo con gioia le porte del nostro showroom – ci raccontano Giulio e Andree – per ascoltare in pieno relax Paolo Crespi live. C’è ancora qualche posto disponibile, consigliamo a quanti interessati di affrettarsi nella prenotazione. Sarà una serata semplice, come in famiglia. Ci sarà spazio per interagire con il maestro Crespi e la possibilità di vincere un esclusivo premio griffato “Divani & Divani”. A tutti coloro che interverranno saremo lieti di offrire anche una speciale gift card”.

L’iniziativa, certamente originale per un negozio di arredamento, permetterà a quanti parteciperanno di ascoltare la musica comodamente seduti sui divani Natuzzi, noti non solo per il made in Italy e la qualità dei materiali impiegati, ma anche per il loro “comfort assoluto”.

“Da Pachelbel … a Vasco Rossi, passando per De Andrè”, questo il titolo del concerto scelto dal maestro Crespi, insegnante e arrangiatore di chitarra classica.

“Sarà una serata che si svilupperà in due tempi. Nel primo interagirò con il pubblico presente – ci racconta il m° Crespi - proponendo un’attività musicale di ascolto. Nel secondo tempo mi dedicherò ai grandi classici arrangiati per chitarra classica, con un omaggio a Fabrizio De Andrè e alla musica internazionale.”

L’ingresso nel negozio di Corso Marconi 296 a Sanremo è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al link in fondo alla pagina in quanto i posti sono limitati.

Dalla Divani & Divani ci ricordano che l’accesso nello showroom sarà possibile dalle ore 20.45 e che il posteggio del negozio sarà chiuso e quindi si consiglia di parcheggiare sull’Aurelia.

Per ulteriori informazioni si può contattare il punto vendita di Sanremo al nr 0184 662711 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e la domenica pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00) oppure visitare la pagina Facebook Divani & Divani by Natuzzi Sanremo o il profilo Instagram divaniedivanibynatuzzi.sanremo

Ecco il link per prenotarsi al concerto: