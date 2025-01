Nizza è stata, lo scorso anno, la città più filmata e fotografata della Costa Azzurra

Nel 2024 la città di Nizza ha ospitato un gran numero di produzioni, sia in città che negli Studios de la Victorine.

In aree pubbliche le riprese ammontano a complessivi 610 giorni, mentre i 9 set degli Studios de la Victorine hanno ospitato 540 giorni di lavorazioni.

Numeri importanti, commentati così da Christian Estrosi: “Il 2024 è un nuovo anno record in termini di riprese, sul set o all'aperto a Nizza, a testimonianza dell'appeal cinematografico della nostra città e del suo potere di attrazione per le produzioni nazionali e internazionali. Nizza è senza dubbio la Città della creazione e, in particolare, della creazione cinematografica e audiovisiva".





In particolare gli spazi pubblici della città sono stati oggetto di riprese per:

3 lungometraggi,

4 serie televisive o film per la televisione,

16 documentari,

26 programmi TV,

7 annunci pubblicitari,

9 cortometraggi,

11 film aziendali,

9 videoclip,

30 servizi fotografici,

8 film scolastici.

Questi i lungometraggi:

Heads of States di Ilya Naishuller con John Cena, Idris Elba (Amazon Prime Video),

Les Immortelles di Caroline Deruas e Jihane Chouaib con Lena Garrel, Emmanuelle Béart, Vihina Giocante (in uscita nelle sale nel 2026),

Qui Brille au combat di Joséphine Japy con Mélanie Laurent e Pierre-Yves Cardinal (in uscita nelle sale nel 2026).



La città di Nizza ha inoltre ospitato le seguenti serie televisive e documentari:

Qui sème le vent de Nils-Antoine Sambuc con Isabelle Adjani e Ava Baya (Netflix),

Carpe Diem de Julien Guérif et Pierre Isoard con Samuel Le Bihan e Barbara Schulz (TF1),

Ms. Playmen de Mario Ruggeri con Carolina Crescentini (Netflix),

Beauxbatons d’Adélaïde Flamel (pilote websérie),

Puccini : La passion du féminin d’Aurine Crémieu (ARTE),

Art + Medicine: Disability, Culture and Creativity (US),

Charge around the globe (Orange Film),

Monaco Histoire d'une nation inconnue (TV Monaco),

Reflection of Gauguin (TV Finlandaise).

L’occupazione dei piani degli Studios Victorine è stata di 540 giornate distribuite come segue:

485 giorni in lungometraggi, tra cui Heads of States di Ilya Naishuller (Amazon Prime Video)

17 giorni di servizi fotografici / Moda

15 giorni di eventi

10 giorni nei film pubblicitari

3 giorni in videoclip

10 giorni nei film scolastici

Nell'ambito della sua azione tesa aa favorire lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, la Città di Nizza ha fornito assistenza alla riscrittura, alla produzione e alla post-produzione per progetti la cui sceneggiatura, il cui casting o le cui location di ripresa contribuiscono a valorizzare il territorio.

Per beneficiare di questi aiuti, i progetti devono avvalersi anche delle competenze dei professionisti locali.