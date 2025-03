Firmato un accordo tra Comune e Fondazione del Patrimonio per il restauro della Chapelle de la Madone di Mentone

Mercoledì 26 marzo 2025. Una nuova data da iscrivere nella storia di Mentone, poiché segna la firma di una partnership tra la Città e la Fondazione del Patrimonio per il restauro della Cappella della Madonna.

L'accordo è stato firmato dal sindaco, Yves Juhel, e da Jacques Joncour, delegato dipartimentale della Fondazione del Patrimonio, accompagnati da Olivier Motte, delegato territoriale e patronale, alla presenza di rappresentanti eletti tra cui Johanna Genovese, delegata aggiunta all'urbanistica e al patrimonio, e di personalità monegasche e mentonesi tra cui Thomas Fouilleron, direttore degli Archivi e della Biblioteca del Palazzo dei Principi di Monaco. Il suo scopo è quello di raccogliere donazioni per finanziare la ristrutturazione della cappella; che fu abbandonato per molti anni e parzialmente distrutto negli anni '60.

Nel 2022, gli scavi archeologici preventivi condotti dall'Inrap (Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica Preventiva) hanno portato alla luce numerosi resti che attestano l'importanza che questo edificio religioso ha avuto nel corso dei secoli. Sebbene nessuno dei progetti di riabilitazione proposti negli ultimi anni abbia avuto successo, il Comune desidera restituirgli il posto e lo splendore che merita nel contesto storico e geografico della Torre Noria e del Palazzo Carnolès.

I lavori inizieranno nella seconda metà del 2025 e riguarderanno la ristrutturazione del tetto, la demolizione delle pareti interne e la conservazione del portico. Nel 2026 riguarderanno la ricostruzione della prima campata, il restauro della pala d'altare e del portico, nonché gli allestimenti esterni e interni. Il progetto fu affidato allo studio Antoine Madelénat, architetto capo dei Monumenti Storici.

" Il nostro progetto propone di restaurare alcuni elementi antichi, come la ricostruzione della prima campata mancante, per ripristinare il volume della cappella e mettere in risalto la pala d'altare barocca del XVII secolo, fulcro di questo complesso edilizio", ha spiegato Nicolas Buisson, architetto responsabile del patrimonio, al momento della firma. La prima campata della cappella sarà dedicata al culto, mentre il coro sarà dedicato alla cultura. Il vecchio portico verrà riutilizzato e trasferito nell'ala sud per rendere più visibile il nuovo ingresso. Un piazzale costituito da una strada acciottolata aprirà lo spazio e la vista verso la cappella a est, il portale a sud e il giardino del rosario a nord. »

Pertanto, una volta ristrutturata, la cappella verrà utilizzata come spazio culturale, con una parte dedicata al culto sul lato dell'altare. Senza dimenticare il terreno adiacente, dove si trovava l'ex chiostro medievale del convento, che sarà trasformato in un giardino del rosario, secondo il desiderio della Principessa Grace di Monaco. Accessibile a tutti, questo luogo rafforzerà l'offerta culturale e patrimoniale del quartiere, sviluppando al contempo un circuito di visite turistiche con il Palazzo Carnolès e la Torre Noria.

Situata in rue Paul-Morillot, la cappella, chiamata anche Notre-Dame de Carnolès o Sainte-Marie de Carnolès, si trova lungo la Via Iulia Augusta. Si trova a due passi dal Petit Hermitage, antica residenza estiva dei Principi di Monaco, divenuta nel secolo scorso Palazzo Carnolès - Museo delle Belle Arti.

Secondo i documenti conservati negli archivi municipali e dipartimentali, nonché presso il Palazzo di Monaco, questo santuario dedicato alla Vergine è l'edificio religioso più antico di Mentone. Luogo di memoria storica, politica e religiosa, dove pulsava il cuore della vita di Mentone ben prima dell'esistenza del monastero dell'Annonciade e della città di Lemon (Puypin apparve nel 1146).

Per effettuare una donazione CLICCARE QUI.