Monaco e l’Unione Europea rafforzano la cooperazione fiscale: firmato a Bruxelles il Protocollo di modifica dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni

M. Pierre-André Chiappori, il Consigliere di Governo – Ministro delle Finanze e dell’Economia & M. Thomas Gerassimos, Direttore Generale presso la Direzione Generale per la Fiscalità e l’Unione Doganale della Commissione Europea. ©DR

Un passo avanti verso la trasparenza fiscale internazionale

Il 13 ottobre 2025, nel corso di una cerimonia ufficiale a Bruxelles, il Principato di Monaco e l’Unione Europea hanno firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

Questo aggiornamento mira a rafforzare il rispetto delle obbligazioni fiscali internazionali, conformemente alla norma globale sullo scambio di dati sviluppata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

All’iniziativa hanno aderito anche Andorra, San Marino e Liechtenstein, che hanno firmato Protocolli analoghi per adeguare i propri accordi con l’Unione Europea agli standard più recenti in materia di trasparenza fiscale.

Un protocollo allineato agli standard OCSE del 2023

Il nuovo testo aggiorna e rafforza i termini dell’accordo già in vigore, introducendo obblighi ampliati di dichiarazione e di trasmissione di informazioni finanziarie, in linea con le revisioni più recenti della norma internazionale sullo scambio automatico di dati, adottate dall’OCSE nel 2023.

Queste modifiche rappresentano un passo decisivo per assicurare che il sistema fiscale monegasco resti conforme agli standard internazionali più elevati di reporting e di trasparenza.

L’impegno di Monaco per una fiscalità responsabile

Durante la cerimonia, il Consigliere di Governo – Ministro delle Finanze e dell’Economia, Pierre-André Chiappori, ha ribadito l’impegno costante del Principato di Monaco ad aderire ai principi di lealtà fiscale e cooperazione internazionale.

Ha sottolineato che tali adeguamenti risultano indispensabili per rispondere alle nuove aspettative dell’OCSE e per garantire una piena conformità alle esigenze di reporting internazionale.

Nel suo intervento, Chiappori ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo e della collaborazione con l’Unione Europea, ricordando che Monaco, pur preservando la propria sovranità fiscale, continua a impegnarsi attivamente nella lotta contro la frode e l’evasione fiscale.

Entrata in vigore e prospettive future

Le modifiche introdotte dal Protocollo entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, conformemente agli obiettivi fissati a livello internazionale.

Con questa firma, il Principato riafferma la propria volontà di contribuire a un sistema fiscale globale più trasparente, equo e cooperativo, in linea con i valori condivisi dall’Unione Europea e dagli altri Stati firmatari.



