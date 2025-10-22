Monaco rafforza il suo impegno contro le molestie e la violenza sul lavoro

La guida è accessibile dal portale Intranet del Governo, nella sezione “Prevenzione contro le molestie e la violenza sul lavoro”, e sul sito web: Mon Service Public.

Nel solco della legge n. 1.457 del 12 dicembre 2017, il Governo del Principato di Monaco consolida il proprio impegno nella tutela della dignità sul posto di lavoro con la pubblicazione di una guida intitolata “Molestie e violenza sul lavoro” (Harcèlement et violence au travail).

Il documento, frutto della collaborazione tra l’Ispettorato Generale dell’Amministrazione, la Direzione delle Risorse Umane e della Formazione della Funzione Pubblica e la Direzione degli Affari Giuridici, si rivolge a tutti i funzionari e agenti contrattuali dello Stato.

Concepita come un vero e proprio strumento di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, la guida ha l’obiettivo di far conoscere i meccanismi già esistenti all’interno dell’amministrazione monegasca e di facilitarne l’attuazione in materia di molestie morali, molestie sessuali, ricatto sessuale e violenza sul lavoro.

Oltre a fornire indicazioni pratiche, il testo illustra la procedura di segnalazione prevista e ricorda i diritti e i doveri di tutte le parti coinvolte — vittime, testimoni, persone accusate o responsabili gerarchici. Il messaggio centrale è chiaro: la prevenzione e la gestione di tali situazioni sono una responsabilità collettiva che coinvolge l’intera comunità dei dipendenti pubblici.

È inoltre disponibile per il download su tablet e smartphone tramite un QR code dedicato, offrendo così a tutti i dipendenti un accesso immediato e pratico alle informazioni.

Con questa iniziativa, il Governo del Principe riafferma la propria determinazione nel promuovere un ambiente di lavoro sicuro, rispettoso e inclusivo, fondato su valori di responsabilità, equità e rispetto reciproco.