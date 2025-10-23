Menton apre le candidature per la 92ª Fête du Citron®: cercasi addetti alla movimentazione e controllori

L’Ufficio del Turismo della Città di Menton avvia il reclutamento in vista della 92ª Fête du Citron®, la spettacolare manifestazione che ogni anno trasforma la città della Riviera francese in un’esplosione di colori e profumi mediterranei.

Per garantire il buon svolgimento dell’edizione 2026, in programma dal 14 febbraio al 1º marzo, l’organizzazione cerca addetti alla movimentazione/logistica e controllori, figure essenziali per la preparazione e la gestione dei corsi allegorici e delle monumentali sculture di agrumi.

I colloqui di selezione si terranno dal lunedì 27 ottobre al venerdì 21 novembre 2025 (escluso il giovedì), presso il Palais de l’Europe, ingresso artisti, Rue Pasteur a Menton.

Gli orari previsti sono:

dal 27 ottobre al 14 novembre: dalle 14:00 alle 17:00;

dal 17 al 21 novembre: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

I candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità valido.

Evento unico al mondo, la Fête du Citron® richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutta Europa, grazie ai suoi corsi allegorici, alle esposizioni e ai giardini di agrumi che rendono omaggio alla tradizione e alla fantasia di Menton.

Tutte le informazioni aggiornate sul reclutamento e sull’edizione 2026 sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.fete-du-citron.com/