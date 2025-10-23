 / Eventi

Menton apre le candidature per la 92ª Fête du Citron®: cercasi addetti alla movimentazione e controllori

Colloqui dal 27 ottobre al 21 novembre 2025 (escluso il giovedì) al Palais de l’Europe, ingresso artisti in Rue Pasteur. Necessario un documento d’identità valido.

L’Ufficio del Turismo della Città di Menton avvia il reclutamento in vista della 92ª Fête du Citron®, la spettacolare manifestazione che ogni anno trasforma la città della Riviera francese in un’esplosione di colori e profumi mediterranei.

Per garantire il buon svolgimento dell’edizione 2026, in programma dal 14 febbraio al 1º marzo, l’organizzazione cerca addetti alla movimentazione/logistica e controllori, figure essenziali per la preparazione e la gestione dei corsi allegorici e delle monumentali sculture di agrumi.

I colloqui di selezione si terranno dal lunedì 27 ottobre al venerdì 21 novembre 2025 (escluso il giovedì), presso il Palais de l’Europe, ingresso artisti, Rue Pasteur a Menton.
Gli orari previsti sono:

dal 27 ottobre al 14 novembre: dalle 14:00 alle 17:00;

dal 17 al 21 novembre: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

I candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità valido.

Evento unico al mondo, la Fête du Citron® richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori da tutta Europa, grazie ai suoi corsi allegorici, alle esposizioni e ai giardini di agrumi che rendono omaggio alla tradizione e alla fantasia di Menton.

Tutte le informazioni aggiornate sul reclutamento e sull’edizione 2026 sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.fete-du-citron.com/ 

