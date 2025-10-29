Dal successo de La Bohème alla nuova sfida de Il barbiere di Siviglia: torna il Norma Fantini Opera Contest

La macchina organizzativa del Norma Fantini Opera Contest è già in moto per la seconda edizione del concorso lirico internazionale rivolto ai giovani cantanti under 33, promosso da Associazione Culturale Territori, in collaborazione con Fondazione Fossano Musica e More News Soc. Coop.. Le audizioni si svolgeranno a Fossano (CN) dal 19 al 22 marzo 2026 e vedranno protagonisti talenti emergenti provenienti da diverse nazioni, chiamati a confrontarsi con l’opera scelta per quest’anno: “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Per accompagnare l’attesa verso il nuovo appuntamento, l’organizzazione regala al pubblico un ricordo prezioso: il video integrale de La Bohème, disponibile sul canale YouTube del concorso . Si tratta della produzione che ha concluso il percorso formativo della prima edizione, e che testimonia il valore artistico di un progetto unico: partire dalla competizione, passare per un ciclo di masterclass di alto livello, e arrivare alla realizzazione di uno spettacolo completo.

Il cammino dei vincitori non si ferma con la proclamazione: anche per la seconda edizione, la cerimonia di premiazione sarà il momento in cui verranno presentati i cantanti che potranno accedere alla Norma Fantini Opera Academy, in calendario dall’11 aprile al 12 luglio 2026. Qui avranno l’occasione di preparare e mettere in scena Il barbiere di Siviglia sotto la guida di professionisti della lirica.

Il bando ufficiale sarà disponibile nelle prossime settimane su www.normafantinioperacontest.it

Informazioni e contatti: direzione@normafantinioperacontest.it