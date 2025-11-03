Monte-Carlo Film Festival: la commedia mondiale accende il Principato dal 12 al 15 novembre 2025

Torna nel Principato uno degli appuntamenti più attesi del mondo del cinema e dello spettacolo: il Monte-Carlo Film Festival, in programma da mercoledì 12 a sabato 15 novembre 2025. Dedicato interamente alla commedia, il festival rappresenta un evento unico nel panorama internazionale, capace di unire il glamour monegasco all’energia creativa dei più grandi interpreti del genere comico.

Fondato e diretto da Ezio Greggio, il Monte-Carlo Film Festival è oggi riconosciuto come una piattaforma d’eccellenza per la promozione della commedia come linguaggio universale, capace di far riflettere attraverso il sorriso. Ogni anno la manifestazione accoglie registi, attori e personalità del cinema internazionale, offrendo al pubblico e ai professionisti un’occasione di confronto e di festa.

Il programma dell’edizione 2025 prevede film in concorso provenienti da tutto il mondo, anteprime internazionali e retrospettive dedicate ai maestri del genere, con una particolare attenzione ai nuovi talenti e alle produzioni emergenti. Le conferenze stampa e gli incontri con i protagonisti offriranno uno sguardo privilegiato sul dietro le quinte della commedia contemporanea, mettendo in dialogo culture e sensibilità diverse, unite dal potere dell’umorismo.

Un ruolo importante sarà riservato anche alla formazione: studenti delle scuole italiane, francesi e monegasche avranno l’opportunità di incontrare registi, attori e produttori, partecipando a workshop e tavole rotonde per scoprire i segreti del mestiere e le nuove frontiere della comicità cinematografica.

Il festival si concluderà con il tradizionale Gran Gala, condotto dallo stesso Ezio Greggio e trasmesso sulle reti Mediaset, durante il quale verranno consegnati i premi ai migliori film in concorso e i riconoscimenti alla carriera destinati agli artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della commedia.

Con la sua atmosfera raffinata e internazionale, il Monte-Carlo Film Festival conferma la sua missione: celebrare il cinema che unisce, emoziona e fa sorridere, rinnovando ogni anno il legame tra Monaco e la grande arte della commedia mondiale.