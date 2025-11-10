Gabriel Rapisarda e McGregor sempre più uniti: dopo Roma si parla di una possibile partnership con «Gabriel & Spirits» e si programma il prossimo evento BKFC in Italia

Dopo il successo travolgente dell’ultimo evento BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) tenutosi a Roma, il legame tra l’imprenditore italiano Gabriel Rapisarda e la star mondiale degli sport da combattimento Conor McGregor si rafforza pronto ad ampliarsi su nuovi fronti. Non solo sport, ma anche lifestyle e business: da Roma parte un progetto che vede McGregor potenziale collaboratore della società di Rapisarda, Gabriel & Spirits, (che già distribuisce la birra Forged Irish Stout di Conor), mentre già si lavora all’organizzazione del prossimo appuntamento BKFC nella penisola per febbraio o marzo, in una tra le tre città candidate: Roma, Milano o Napoli.

Secondo fonti vicine all’organizzazione, durante la Fight Week romana Rapisarda ha avuto un lungo confronto con McGregor sul futuro della disciplina del combattimento a mani nude in Italia e sulla possibilità concreta che McGregor entri come partner strategico in Gabriel & Spirits. “Con Conor stiamo costruendo qualcosa di molto più grande di un evento”, ha dichiarato Rapisarda. “Il suo coinvolgimento potenziale nella mia realtà significa elevare lo sport, il nostro brand e l’Italia sul palcoscenico mondiale”. E si dice che la passeggiata romana tra i due visitando una famosa catena di supermercati, che distribuisce la birra dello sportivo, sia stata decisiva.

L’evento romano di BKFC ha segnato comunque un punto di svolta, McGregor è stato presente in tutte le giornate ufficiali, confermando il suo coinvolgimento diretto nell’operazione Italia grazie al contributo di Rapisarda. Non più semplicemente ospite o testimonial, McGregor viene considerato un partner di lungo termine, mentre Rapisarda assume il ruolo strategico di riferimento europeo per la promotion. “Abbiamo creato una card incredibile, con tanti fighter italiani. Ora il nostro obiettivo è far diventare questa disciplina uno degli sport più amati in Italia, perché no, al pari del calcio” ha spiegato Rapisarda.

In questa logica, la sinergia Gabriel & Spirits-McGregor non è casuale, lo sport, il beverage premium e la comunicazione internazionale si fondono in un modello integrato che Rapisarda definisce «Sport x lifestyle x l’Italia».

Rapisarda ha dichiarato “Nel 2026 vogliamo un’accelerazione significativa: più card, più città, più visibilità”.

Il messaggio che traspare è chiaro, Rapisarda oltre ad essere l’organizzatore di BKFC Italy, è diventato il riferimento nazionale per McGregor in Italia. Questo si traduce non soltanto in promozioni sportive, ma anche in opportunità di business collaterali, dove il branding e il mercato high-end giocano un ruolo strategico. Secondo quanto risulta, la collaborazione con Gabriel & Spirits, peraltro già distributore e produttore di brand di successo come Platinum Tequila (tequilaplatinum.com) e Talisman Tequila (tequilatalisman.com), potrebbe riguardare co-branding, edizioni speciali, eventi hospitality legati al combattimento e visibilità globale attraverso gli asset mediatici di McGregor.

Per i media e per gli stakeholder il takeaway è duplice, da un lato l’espansione dello sport della boxe a mani nude in un Paese tradizionalmente legato al calcio e dall’altro, l’evoluzione dell’imprenditoria italiana nel segmento premium del beverage legato allo sport d’élite. Rapisarda ha saputo sposare questi due mondi, sport e spirits, e ora con McGregor al fianco potenzia la dimensione internazionale. “Questo è solo l’inizio”, conclude Rapisarda. “Con Conor abbiamo visione, energia e un brand che cresce. L’Italia riscriverà la storia del Bare Knuckle e noi siamo pronti a fare la storia”. https://www.gabriel-spirits.com/it