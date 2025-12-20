Leonardo Maria Del Vecchio e la moda che trasforma: Monte-Carlo Fashion Week 2026

L’evento, ufficialmente sostenuto dal Principato di Monaco, offre a designer e brand uno spazio esclusivo per esplorare nuove visioni dell’industria della moda, promuovendo innovazione responsabile, tecnologie d’avanguardia e impatto sociale.

Fedele alla missione della Chambre Monégasque de la Mode, l’edizione 2026 mette al centro una moda contemporanea basata su creatività, etica e responsabilità, valorizzando una nuova generazione di talenti impegnati per un futuro più inclusivo e sostenibile.

«La Monte-Carlo Fashion Week 2026 rappresenta un punto di incontro tra creatività, ricerca e responsabilità», dichiara Federica Nardoni Spinetta, Presidente e Fondatrice della MCFW e della Chambre Monégasque de la Mode. «Con questo premio celebriamo chi trasforma una visione imprenditoriale in un impatto positivo concreto sulla società».

Il momento clou della settimana sarà la consegna del Monte-Carlo Fashion Week Award 2026 a Leonardo Maria Del Vecchio, Direttore della Strategia di EssilorLuxottica, Presidente di Ray-Ban e della OneSight EssilorLuxottica Foundation Italia. La sua leadership unisce innovazione industriale, responsabilità sociale e governance moderna, promuovendo l’accesso universale a una buona vista.

«Questo riconoscimento», commenta Leonardo Maria Del Vecchio, «conferma la validità del percorso che abbiamo intrapreso e ci dà nuovo slancio. Riceverlo a Monte-Carlo, città a cui sono profondamente legato sin dall’infanzia, lo rende ancora più significativo. Continueremo a mettere le persone, l’innovazione, la responsabilità e l’accessibilità al centro della nostra azione».

La cerimonia ufficiale di consegna del premio si svolgerà venerdì 17 aprile 2026 a Monaco, nel cuore della settimana della moda di Monte-Carlo.

