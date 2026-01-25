La Kermesse scalda i motori: tre serate warm-up a Cap3000 tra nostalgia anni 2000 e grandi hit

La Kermesse Festival anticipa l’atmosfera della sua quinta edizione con tre serate “Warm-Up” pensate per far rivivere l’energia e i successi musicali degli anni Duemila.

Gli appuntamenti sono in programma giovedì 12 febbraio, 9 aprile e 28 maggio 2026 all’IT Villaggio di Cap3000, a Saint-Laurent-du-Var, e offriranno al pubblico un assaggio dell’esperienza che culminerà nella grande festa estiva, dal 3 al 5 luglio al Théâtre de Verdure di Nizza.



Le serate saranno all’insegna del divertimento, tra balli, cori collettivi e revival dei brani che hanno segnato un’intera generazione. Ogni evento includerà anche un’estrazione a sorte che permetterà ai partecipanti di vincere biglietti per il festival di luglio.



Le Pedre

Protagonista delle consolle sarà DJ Kolak, volto storico delle serate firmate La Kermesse. Specialista delle hit anni 2000, proporrà set dinamici e coinvolgenti, capaci di riportare il pubblico nel cuore dell’epoca d’oro del pop e della dance internazionale.



Accanto a lui si alternerà anche Le Pedre, produttore del festival e DJ certificato Disco d’Oro per il singolo “I Was Made” (2020, Spinnin’ Records, feat. Vinai), remix del celebre “I Was Made For Loving You” dei Kiss.

Nel 2025 l’artista ha superato i 3,6 milioni di stream su Spotify e si è recentemente esibito a Nizza al Paranormal Festival. Il DJ e producer originario di Tolone porterà un set energico e festoso, costruito sui grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni.





Intanto cresce l’attesa per il cartellone estivo della quinta edizione del La Kermesse Festival – Nice, che promette un vero tuffo nella memoria musicale dei primi anni Duemila.





Venerdì 3 luglio: Billy Crawford, Colonel Reyel, Eve Angeli, Faf Larage, Kymaï (NZH), L5, Larusso.

Sabato 4 luglio: 2Be3 x G-Squad, Kenza Farah, Lââm, Matt Houston, Nâdiya, Tragédie, William Baldé.

Domenica 5 luglio: Cascada, Kat Deluna, Lou Bega, Moussier Tombola, O-Zone, One-T, Tom Frager.



Tre giorni di concerti e una lunga serie di hit senza tempo che confermano La Kermesse come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sulla Costa Azzurra.





