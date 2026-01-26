Houda Bakkali: l’arte come ponte tra scienza e pubblico

L’opera principale della mostra è Art for Health, un progetto dedicato alla sensibilizzazione sul cancro al seno. Questo approccio sottolinea l’importanza di comunicare con rigore, chiarezza e impatto, promuovendo la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorando la comprensione delle sfide e dei progressi scientifici che stanno contribuendo allo sviluppo di approcci più efficaci alla malattia e incoraggiando una prospettiva al tempo stesso realistica .

L’opera combina un’opera fisica di grande formato con media audiovisivi, elementi interattivi e realtà aumentata. Attraverso la sua versione in realtà aumentata, il pubblico può accedere a contenuti medici e scientifici sul cancro al seno, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce, all’importanza della comunicazione e dell’educazione alla salute, nonché al crescente impatto delle nuove tecnologie nel campo della ricerca e della diagnosi precoce.

Fondendo arte fisica e digitale, la mostra persegue una fusione fluida tra il linguaggio artistico tradizionale e la tecnologia. Mette in luce il potenziale trasformativo dell’arte digitale e di strumenti come la realtà aumentata, gli ambienti virtuali e le risorse multimediali per creare e diffondere significato, attivare un coinvolgimento dinamico e bidirezionale e porre l’esperienza del pubblico al centro del percorso espositivo. La creatività supera così i confini spaziali, temporali e generazionali.

«Quando le nuove tecnologie convergono con la creazione artistica, diventano uno strumento straordinario per diffondere, democratizzare e rendere universale la conoscenza scientifica. In questa mostra, due delle mie opere agiscono come ponti, avvicinando la scienza al pubblico attraverso la creatività. Parliamo di arte in tutte le sue forme e condividiamo anche la scienza in tutte le sue forme», afferma Houda Bakkali.

Art for Health di Houda Bakkali è stato un elemento centrale di numerosi workshop divulgativi condotti dall’artistaed è stato esposto in molteplici sedi internazionali, dal Centro Civico Can Travi di Barcellona, dove è stato presentato per la prima volta in uno spazio espositivo, fino alle sedi della leggendaria Alliance Française di Auckland (Nuova Zelanda), Phuket (Thailandia), Cuernavaca (Messico) presso il Colegio Laico e l’Alliance Française di Valdivia (Cile); nonché al Terrapuerto e all’Alliance Française di Trujillo (Perù), e nei campus dell’Università Antenor Orrego e dell’Università di Piura, oltre che al Mall Plaza Piura e all’Alliance Française di Piura, tra molti altri spazi.



