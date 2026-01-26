MIDEM 2026, Cannes festeggia 60 anni di musica tra concerti ed eventi gratuiti

Cannes si prepara a celebrare i 60 anni del MIDEM, lo storico punto di riferimento dell’industria musicale internazionale, in programma dal 4 al 7 febbraio 2026.

Per l’edizione anniversaria, il Comune di Cannes, il Palais des Festivals et des Congrès e Live Nation hanno costruito una programmazione ampia e trasversale, che affianca gli appuntamenti professionali a una ricca offerta di eventi gratuiti e accessibili a tutti.



Rilanciato nel 2023 dopo alcuni anni di assenza, il MIDEM è tornato a essere un motore di attrazione per artisti, produttori, creativi e decision maker da tutto il mondo.

Un percorso di crescita che oggi si traduce in una festa diffusa, pensata non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i cittadini e i visitatori.



«Il MIDEM contribuisce al prestigio internazionale di Cannes e accompagna l’evoluzione della musica nel mondo. Dopo il rilancio del 2023, la manifestazione è in costante crescita. Per questo anniversario abbiamo scelto di rafforzare gli appuntamenti gratuiti, trasformando l’evento in un grande momento di condivisione popolare», sottolinea il sindaco David Lisnard.





Biglietti gratuiti per i residenti

Come da tradizione, il Comune metterà a disposizione dei residenti e degli studenti delle scuole superiori di Cannes un contingente di biglietti gratuiti per i concerti del MIDEM. La distribuzione avverrà sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 9, presso il Salon Marianne del Municipio, con criterio “primo arrivato, primo servito”.



Tra gli spettacoli disponibili figurano Last Train, Feu! Chatterton, Asaf Avidan con l’Orchestra Nazionale di Cannes, Jay Park & LNGSHOT e altri appuntamenti di rilievo. I concerti restano comunque acquistabili online con prezzi compresi tra 24 e 55 euro.



Una sorpresa musicale nel cuore della città

Per celebrare l’anniversario, il Comune ha previsto anche un evento a sorpresa nelle Allées de la Liberté – Charles de Gaulle: un grande momento musicale che coinvolgerà l’Orchestra di Cannes, i cori cittadini e gli studenti del liceo Carnot.

La data resta volutamente segreta, per sorprendere passanti e cittadini con una performance inattesa.



Durante i giorni del MIDEM, inoltre, il centro città sarà animato da una colonna sonora diffusa nelle principali vie commerciali, creando un’atmosfera musicale continua dalle 10 alle 18.





Cinema e memoria: “The Greatest Night in Pop”

Tra i momenti più attesi, la proiezione del documentario The Greatest Night in Pop, in programma mercoledì 4 febbraio al Grand Auditorium del Palais des Festivals.

Il film racconta la leggendaria notte del 1985 in cui Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner e molte altre icone registrarono We Are the World, diventato simbolo universale di solidarietà. L’ingresso è gratuito su invito.

Musica sacra in chiesa e DJ set alla Gare Croisette

Venerdì 6 febbraio, la chiesa di Notre-Dame de Bon Voyage ospiterà il concerto immersivo Hypnos dell’ensemble vocale La Tempête: un viaggio sonoro e spirituale tra musiche sacre dal IX al XX secolo, dedicato ai temi del sonno, del sogno e della rinascita.



Parallelamente, la Gare Croisette – Gare Maritime diventerà uno dei poli più dinamici del festival con il “MIDEM OFF”: tavole rotonde, showcase, firmacopie, aftershow e DJ set di musica urbana ed elettronica.

In programma artisti emergenti della scena rap e afro-urbana, oltre a collettivi e DJ internazionali, con iniziative dedicate anche alla valorizzazione delle donne nella musica elettronica.



Con un calendario che intreccia grandi nomi, giovani talenti e appuntamenti gratuiti, Cannes si prepara così a trasformare il sessantesimo anniversario del MIDEM in una vera e propria festa cittadina, capace di coniugare cultura, spettacolo e partecipazione.





