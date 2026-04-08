Sport e Pace al Parc de la Madone: l’8 aprile una giornata dedicata ai valori dello sport

In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, la Giornata Sport e Pace si terrà oggi, l’8 aprile presso il Parc de la Madone a Mentone, dalle ore 10:00 alle 18:00.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e il grande pubblico ai valori universali dello sport, tra cui rispetto, solidarietà, inclusione e convivenza.

Nel corso dell’intera giornata saranno proposte numerose discipline sportive da scoprire e praticare, tra cui rugby, skateboard, pallavolo, pallacanestro, pallamano, tiro con l’arco, Airfit, teqball, boxe e karate. Accanto alle attività sportive, sono previste anche iniziative dedicate al benessere, come yoga, pilates, danza orientale, danza africana e capoeira.

Il programma prevede inoltre l’organizzazione di diversi tornei, con una cerimonia di premiazione fissata alle ore 16:00.

L’evento vedrà la partecipazione del Bureau Information Jeunesse (BIJ), presente con uno stand dedicato, dei bambini del Consiglio Comunale dei Giovani (CMJ), oltre a numerose associazioni e club sportivi locali che proporranno dimostrazioni e attività introduttive. Sarà inoltre presente uno stand dell’UNICEF, animato da studenti di Sciences Po.