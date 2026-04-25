Cannes 79, l’omaggio a Thelma & Louise: l’icona della libertà diventa il manifesto ufficiale

Il conto alla rovescia è iniziato e, come da tradizione, cresce l’attesa per uno dei momenti più iconici della vigilia: la svelata del manifesto ufficiale del Festival di Cannes. In vista della 79ª edizione, la manifestazione ha finalmente scoperto le carte, scegliendo di rendere omaggio a un grande classico del cinema mondiale.



Dopo aver celebrato nel 2025 Un homme et une femme di Claude Lelouch, quest’anno il Festival punta lo sguardo su un’altra pietra miliare: Thelma & Louise di Ridley Scott, film cult che segnò un’epoca.



La pellicola fu presentata in anteprima mondiale proprio sulla Croisette il 20 maggio 1991. Oggi, a 35 anni di distanza, le sue protagoniste tornano simbolicamente a Cannes come volti del manifesto ufficiale.





“Trentacinque anni dopo la prima mondiale del film di Ridley Scott, Thelma & Louise tornano come eroine del poster ufficiale”, si legge nella nota diffusa dagli organizzatori. Una scelta che va oltre la semplice celebrazione cinematografica, trasformandosi in dichiarazione culturale e politica.



Le due protagoniste, interpretate da Geena Davis e Susan Sarandon, sono diventate nel tempo icone di ribellione e autodeterminazione. Figure che hanno scardinato stereotipi radicati, ridefinendo il ruolo femminile sul grande schermo e non solo.



“Due combattenti indimenticabili, sottolinea il comunicato, che hanno incarnato la libertà assoluta e un’amicizia incrollabile, indicando la strada dell’emancipazione quando questa diventa una necessità vitale”.



Un ricordo che, oggi più che mai, assume un valore simbolico: celebrare i traguardi raggiunti senza dimenticare le sfide ancora aperte.

Cannes sceglie così di guardare al passato per interrogare il presente, affidando a un’immagine potente il racconto di un’eredità ancora attuale.