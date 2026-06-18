 / Politica

Politica | 18 giugno 2026, 14:24

Monaco al Consiglio della FAO, discussioni su sicurezza alimentare, crisi internazionali e riforma dell’Organizzazione

Il Principato ha partecipato a Roma, in qualità di osservatore, alla 181ª sessione del Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura

Monaco alla 181ª sessione del Consiglio della FAO © Ambasciata

Monaco alla 181ª sessione del Consiglio della FAO © Ambasciata

Dal 8 al 12 giugno il Principato di Monaco ha preso parte a Roma, in qualità di osservatore, ai lavori della 181ª sessione del Consiglio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

Nel corso della sessione, il Consiglio ha esaminato le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz sulla sicurezza energetica e alimentare mondiale. Una situazione che contribuisce all’aumento dei costi di produzione e che sta già mettendo in difficoltà gli agricoltori in diverse regioni del mondo.

Tra i temi affrontati anche l’impatto della guerra in Ucraina sui sistemi globali e le attività condotte dalla FAO nei contesti di crisi. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione di Gaza, dove oltre il 75% della popolazione si trova ancora in una condizione di grave insicurezza alimentare.

Oltre alle discussioni relative alle questioni di bilancio e di governance, la 181ª sessione è stata caratterizzata dal confronto sulla riforma dell’Organizzazione. I lavori avviati all’inizio dell’anno, ai quali partecipa anche Monaco, dovrebbero portare alla presentazione di un insieme di misure nel corso della 45ª Conferenza della FAO, prevista per l’estate del 2027.

La riunione del Consiglio si è svolta in continuità con la sessione speciale del 28 aprile scorso, dedicata alle conseguenze delle interruzioni delle catene di approvvigionamento nella regione del Golfo sulla sicurezza alimentare e sull’agricoltura a livello mondiale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium