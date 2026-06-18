Monaco e India rafforzano il dialogo istituzionale, visita ufficiale del Ministro Piyush Goyal nel Principato (Foto)

Una delegazione indiana guidata dal Ministro del Commercio e dell’Industria dell’India, Shri Piyush Goyal, ha effettuato una visita di lavoro nel Principato di Monaco lo scorso 15 giugno.

Prima dell’incontro con S.A.S. il Principe, il Ministro è stato ricevuto presso il Ministero di Stato per una riunione di lavoro. Ad accoglierlo è stato Christophe Mirmand, Ministro di Stato, affiancato dai Consiglieri di Governo-Ministri per le Relazioni Estere e la Cooperazione e per le Finanze e l’Economia.

Nel corso degli incontri, le parti hanno approfondito le iniziative intraprese dall’India per proseguire il proprio percorso di sviluppo, prestando particolare attenzione alle tematiche ambientali. Tra gli argomenti affrontati figurano il crescente ricorso alle energie rinnovabili, le nuove tecnologie, gli investimenti in progetti strutturanti ed etici e lo sviluppo del settore turistico.

I contatti tra i due Paesi proseguiranno nei prossimi mesi anche in vista della missione di una delegazione monegasca in India prevista nel 2027. L’appuntamento coinciderà con il ventesimo anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra il Principato di Monaco e l’India.