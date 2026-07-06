RESOPOLIS a Monaco, rafforzata la cooperazione internazionale tra le forze di polizia

Nei giorni scorsi il Principato di Monaco ha accolto sedici membri dell'associazione francese RESOPOLIS, in rappresentanza di dodici Paesi distribuiti su tre continenti. L'incontro, organizzato per rafforzare i rapporti con la Direzione della Pubblica Sicurezza, si è svolto alla presenza di Georges Salinas, direttore della Direzione della Cooperazione Internazionale per la Sicurezza (DCIS) francese.
Fondata nel 2008, RESOPOLIS è un'associazione senza scopo di lucro impegnata nello sviluppo degli scambi, nella condivisione delle esperienze e nella promozione di una migliore comprensione reciproca tra i diversi sistemi di polizia a livello internazionale.
L'associazione contribuisce inoltre a sostenere la missione degli addetti alla sicurezza interna e degli ufficiali di collegamento appartenenti a quasi quaranta nazionalità, operativi nelle rispettive aree di competenza francesi e monegasche.
L'incontro, caratterizzato dalla qualità degli scambi e da un clima di dialogo costruttivo, testimonia l'importanza attribuita dal Principato di Monaco alla cooperazione e al confronto tra i servizi di polizia a livello internazionale.