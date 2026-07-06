Shopping Promenade Riviera cambia volto: nuovo parco urbano e grandi aperture per l'estate 2026

Non solo shopping, ma un vero e proprio luogo dedicato al tempo libero. È questa la strategia con cui Shopping Promenade Riviera, il complesso di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, affronta la stagione primavera-estate 2026, puntando su nuove aperture commerciali, un ricco programma di eventi e l'inaugurazione di un nuovo Parco Urbano.



La novità più attesa è proprio il nuovo spazio verde, che aprirà a metà luglio e ospiterà per tutta l'estate iniziative dedicate a famiglie e giovani, tra animazione, atmosfera da luna park, spettacoli e DJ set, trasformandosi in un nuovo punto di aggregazione per residenti e turisti.



Parallelamente prosegue il potenziamento dell'offerta commerciale. Bershka amplia i propri spazi, KIKO Milano riapre dopo il restyling e arrivano nuovi marchi come Celio, Trésors d'Amévie e Berliner.

Nei prossimi mesi è inoltre prevista l'apertura esclusiva di New Yorker, insegna internazionale molto apprezzata dal pubblico più giovane, insieme alla palestra On Air e al punto vendita Waffle Factory.





Accanto allo shopping, il centro continua a investire nelle esperienze. Restano protagoniste le attività di intrattenimento, dal bowling al laser game, dal cinema al padel, mentre il calendario estivo propone laboratori artistici gratuiti, corsi di danze latino-americane e iniziative dedicate alla creatività ospitate dal Social Club, in collaborazione con Art Mada.



Ampio spazio anche alla formazione dei più giovani. Durante le vacanze estive la Life Bloom Academy organizzerà campus dedicati a scienze, ambiente, intelligenza artificiale, tecnologia, lingua inglese e preparazione al nuovo anno scolastico, affiancati da stage sportivi realizzati con il centro Ultra.



Il calendario

Il programma prenderà il via a luglio con i campus scientifici dedicati agli oceani, all'intelligenza artificiale e all'ambiente, accompagnati ogni settimana da laboratori artistici gratuiti.

Ad agosto sono in calendario nuovi corsi su intelligenza artificiale, apprendimento, matematica e inglese, oltre a workshop creativi, incontri con Brick 4 Kids e appuntamenti mensili dedicati alle danze latino-americane.



Con questa nuova programmazione, Shopping Promenade Riviera rafforza il proprio ruolo di destinazione multifunzionale della Costa Azzurra, dove commercio, cultura, sport e intrattenimento convivono in un'unica proposta rivolta sia ai residenti sia ai visitatori.



